Un incómodo y tenso momento protagonizó el presidente electo José Antonio Kast en su llegada a la Casa Rosada, en Buenos Aires, previo a su reunión con el mandatario argentino Javier Milei.

El episodio ocurrió en las afueras del palacio de gobierno y quedó registrado en transmisiones en vivo de la prensa trasandina.

La situación se produjo cuando Kast se acercó a saludar a personas que lo esperaban tras las rejas del recinto. En ese contexto, un periodista argentino intentó realizar preguntas y acercar su micrófono, lo que generó molestia en el líder republicano y en su equipo de seguridad.

“Ya conversamos, ya conversamos”, se escucha decir a Kast, mientras reprocha al comunicador por interponerse entre él y los ciudadanos.

“Le pido respeto a las personas. Vamos a tener una conferencia de prensa en la tarde”, añadió, solicitando que el periodista se mantuviera a mayor distancia, acusándolo de aplastar a los presentes.

Desde el equipo periodístico, en tanto, se acusó una actitud restrictiva hacia el trabajo de la prensa. “Tiene que respetar el servicio de la prensa también. Es un hombre público y está hablando”, reclamó el comunicador, quien insistió en que la cobertura era legítima dado el carácter público del acto.

El intercambio fue subiendo de tono, con acusaciones cruzadas sobre falta de respeto y advertencias respecto del acceso posterior a la conferencia de prensa. “No nos vamos a ver más”, cerró Kast visiblemente incómodo, antes de retirarse del lugar.