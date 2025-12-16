;

VIDEO. Tenso momento de Kast en la Casa Rosada: cruce con periodista argentino quedó registrado en vivo

El presidente electo de Chile vivió un incómodo intercambio con la prensa trasandina al llegar a reunirse con Javier Milei.

Nelson Quiroz

Chile&#039;s president-elect Jose Antonio Kast speaks to the press as he leaves the Casa Rosada government palace after meeting Argentina&#039;s President Javier Milei, in Buenos Aires, on December 16, 2025. The two right-wing leaders met at the Casa Rosada shortly after midday, according to television images, with no details released by the government. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP via Getty Images)

Chile's president-elect Jose Antonio Kast speaks to the press as he leaves the Casa Rosada government palace after meeting Argentina's President Javier Milei, in Buenos Aires, on December 16, 2025. The two right-wing leaders met at the Casa Rosada shortly after midday, according to television images, with no details released by the government. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP via Getty Images) / ALEJANDRO PAGNI

Un incómodo y tenso momento protagonizó el presidente electo José Antonio Kast en su llegada a la Casa Rosada, en Buenos Aires, previo a su reunión con el mandatario argentino Javier Milei.

El episodio ocurrió en las afueras del palacio de gobierno y quedó registrado en transmisiones en vivo de la prensa trasandina.

La situación se produjo cuando Kast se acercó a saludar a personas que lo esperaban tras las rejas del recinto. En ese contexto, un periodista argentino intentó realizar preguntas y acercar su micrófono, lo que generó molestia en el líder republicano y en su equipo de seguridad.

ADN

Getty Images / Anadolu

“Ya conversamos, ya conversamos”, se escucha decir a Kast, mientras reprocha al comunicador por interponerse entre él y los ciudadanos.

“Le pido respeto a las personas. Vamos a tener una conferencia de prensa en la tarde”, añadió, solicitando que el periodista se mantuviera a mayor distancia, acusándolo de aplastar a los presentes.

Revisa también

ADN

Desde el equipo periodístico, en tanto, se acusó una actitud restrictiva hacia el trabajo de la prensa. “Tiene que respetar el servicio de la prensa también. Es un hombre público y está hablando”, reclamó el comunicador, quien insistió en que la cobertura era legítima dado el carácter público del acto.

El intercambio fue subiendo de tono, con acusaciones cruzadas sobre falta de respeto y advertencias respecto del acceso posterior a la conferencia de prensa. “No nos vamos a ver más”, cerró Kast visiblemente incómodo, antes de retirarse del lugar.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad