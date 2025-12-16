VIDEO. Kast explica su decisión de vivir en La Moneda: “Puedo llevar mi cama (...) un saco de dormir”
El mandatario electo abordó la polémica idea de instalarse en la casa de Gobierno durante su paso por Argentina.
La eventual decisión del presidente electo José Antonio Kast de vivir en el Palacio de La Moneda durante su mandato abrió un debate político y simbólico sobre el uso del principal edificio de gobierno y las señales que busca transmitir la próxima administración.
La idea, que ha circulado en su entorno desde el inicio de su candidatura, apunta a convertir nuevamente al palacio en una residencia presidencial, algo que no ocurre desde hace décadas.
Según se ha planteado, el traslado respondería tanto a razones prácticas como políticas. Kast vive actualmente en la comuna de Paine, a más de una hora y media del centro de Santiago, lo que implicaría extensos traslados diarios.
Sin embargo, desde el entorno del mandatario electo han reiterado que no se trata de una decisión cerrada y que todas las alternativas siguen en evaluación.
Revisa también
¿Qué respondió desde Argentina?
Fue en este contexto que Kast abordó directamente el tema en un punto de prensa, luego de su reunión con el presidente argentino Javier Milei.
Allí confirmó que existe una disposición real a instalarse en La Moneda y explicó los motivos detrás de esa opción. “Claramente nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda”, afirmó.
El presidente electo subrayó que no pretende generar gastos adicionales al Estado. “Yo no voy a arrendar una casa especial ni a remodelar un lugar. No pido lujos. Si hay un recinto razonable, no tengo problema”, sostuvo, agregando que está dispuesto a dormir en dependencias ya existentes. “Puedo llevar mi cama, mis cosas (...) un saco de dormir”, señaló.
“Yo no voy a rentar una casa especial para generarle más gasto al Estado. Creo que si hay una casa y hay un recinto razonable, yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente”, sumó.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.