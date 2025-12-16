;

VIDEO. Kast explica su decisión de vivir en La Moneda: “Puedo llevar mi cama (...) un saco de dormir”

El mandatario electo abordó la polémica idea de instalarse en la casa de Gobierno durante su paso por Argentina.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La eventual decisión del presidente electo José Antonio Kast de vivir en el Palacio de La Moneda durante su mandato abrió un debate político y simbólico sobre el uso del principal edificio de gobierno y las señales que busca transmitir la próxima administración.

La idea, que ha circulado en su entorno desde el inicio de su candidatura, apunta a convertir nuevamente al palacio en una residencia presidencial, algo que no ocurre desde hace décadas.

ADN

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

Según se ha planteado, el traslado respondería tanto a razones prácticas como políticas. Kast vive actualmente en la comuna de Paine, a más de una hora y media del centro de Santiago, lo que implicaría extensos traslados diarios.

Sin embargo, desde el entorno del mandatario electo han reiterado que no se trata de una decisión cerrada y que todas las alternativas siguen en evaluación.

Revisa también

ADN

¿Qué respondió desde Argentina?

Fue en este contexto que Kast abordó directamente el tema en un punto de prensa, luego de su reunión con el presidente argentino Javier Milei.

ADN

BUENOS AIRES, ARGENTINA - DECEMBER 16: Chilean President-elect Jose Antonio Kast leaves the Ministry of Economy after a meeting with Argentine Economy Minister Luis Caputo in Buenos Aires, Argentina, on December 16, 2025. Kast arrived in Argentina following his victory in Chileâs presidential elections and held a meeting with Milei at noon as part of his first international engagements. According to Argentine government sources, the encounter aims to strengthen bilateral ties and advance the formation of a new regional right-wing alliance, reflecting a growing convergence of conservative and libertarian leaders across South America. (Photo by Matias Baglietto/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Allí confirmó que existe una disposición real a instalarse en La Moneda y explicó los motivos detrás de esa opción. “Claramente nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda”, afirmó.

El presidente electo subrayó que no pretende generar gastos adicionales al Estado. “Yo no voy a arrendar una casa especial ni a remodelar un lugar. No pido lujos. Si hay un recinto razonable, no tengo problema”, sostuvo, agregando que está dispuesto a dormir en dependencias ya existentes. “Puedo llevar mi cama, mis cosas (...) un saco de dormir”, señaló.

“Yo no voy a rentar una casa especial para generarle más gasto al Estado. Creo que si hay una casa y hay un recinto razonable, yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente”, sumó.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad