;

VIDEO. Periodista venezolano asegura sentir “envidia” de Chile tras triunfo de Kast en las elecciones: “Seguro es porque no somos chilenos”

El comunicador valoró la alternancia pacífica del poder y el respeto entre adversarios políticos.

Martín Neut

Periodista venezolanos - Elecciones

Periodista venezolanos - Elecciones / Cristian Vivero Boornes

El periodista venezolano Andersson Boscán reaccionó al desarrollo de las elecciones presidenciales en Chile, destacando el funcionamiento del sistema democrático y el clima institucional tras el triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, titulado irónicamente como “Presidente del club de envidiosos de Chile”, el comunicador comparó el proceso chileno con la realidad política de otros países de la región.

Revisa también:

ADN

Yo escucho Chile y me da envidia, seguro es porque no somos chilenos. Qué más puede sentir uno cuando cada cuatro años Chile nos restriega en la cara su democracia civilizada, funcional”, afirmó, valorando que los cambios de gobierno se den “sin mayor trauma, con llamadas cordiales y sonrisas protocolares”.

“No se aman, no piensan igual”

Boscán puso especial énfasis en la llamada telefónica del Presidente Gabriel Boric al mandatario electo, José Antonio Kast, gesto que calificó como una tradición republicana que genera admiración fuera del país.

“Se saludan, se felicitan, se tratan con respeto, casi cariñoso”, señaló, contrastándolo con contextos donde la política se basa en “anular, humillar o perseguir al otro”.

En su análisis, el periodista destacó que, pese a las profundas diferencias ideológicas entre Boric y Kast, ambos reconocen la legitimidad del adversario.

“No se aman, no piensan igual, pero saben que el otro no va a desaparecer porque no piensa como ellos”, concluyó, apuntando a Chile como una excepción regional en materia de convivencia democrática.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad