El periodista venezolano Andersson Boscán reaccionó al desarrollo de las elecciones presidenciales en Chile, destacando el funcionamiento del sistema democrático y el clima institucional tras el triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, titulado irónicamente como “Presidente del club de envidiosos de Chile”, el comunicador comparó el proceso chileno con la realidad política de otros países de la región.

“Yo escucho Chile y me da envidia, seguro es porque no somos chilenos. Qué más puede sentir uno cuando cada cuatro años Chile nos restriega en la cara su democracia civilizada, funcional”, afirmó, valorando que los cambios de gobierno se den “sin mayor trauma, con llamadas cordiales y sonrisas protocolares”.

“No se aman, no piensan igual”

Boscán puso especial énfasis en la llamada telefónica del Presidente Gabriel Boric al mandatario electo, José Antonio Kast, gesto que calificó como una tradición republicana que genera admiración fuera del país.

“Se saludan, se felicitan, se tratan con respeto, casi cariñoso”, señaló, contrastándolo con contextos donde la política se basa en “anular, humillar o perseguir al otro”.

En su análisis, el periodista destacó que, pese a las profundas diferencias ideológicas entre Boric y Kast, ambos reconocen la legitimidad del adversario.

“No se aman, no piensan igual, pero saben que el otro no va a desaparecer porque no piensa como ellos”, concluyó, apuntando a Chile como una excepción regional en materia de convivencia democrática.