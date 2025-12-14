El “Plan de Choque” de Kast para sus 90 días iniciales: las primeras medias que tomará el presidente electo

Tras su contundente victoria electoral, el equipo de José Antonio Kast no ha perdido tiempo en celebraciones y ya trabaja desde su centro de operaciones en Las Condes en el diseño de la “hoja de ruta” para los primeros 100 días de mandato. Según fuentes del comando republicano, la estrategia se basa en un “shock de autoridad y austeridad” que busca marcar un punto de inflexión inmediato respecto a la administración saliente.

El plan, denominado internamente como “Recuperar Chile”, se estructura en dos carriles paralelos: una agenda legislativa prioritaria de cuatro proyectos de ley y una serie de medidas administrativas que no requieren pasar por el Congreso, enfocadas principalmente en el orden público y el ajuste fiscal.

Los 4 Proyectos de Ley Prioritarios

El futuro Ministro de la Segpres tendrá la misión de ingresar con urgencia, a partir del 11 de marzo de 2026, los siguientes textos legales:

Ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo: Busca dotar de nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros para operar en las zonas de Estado de Excepción (Macrozona Sur y Norte), endureciendo las penas para el terrorismo y el ingreso irregular. Reforma Tributaria “Pro-Crecimiento”: Cumpliendo una de sus promesas de campaña, el proyecto planteará una reducción progresiva del impuesto corporativo de primera categoría, bajándolo del 27% actual a un 23%, con el fin de reactivar la inversión privada. Ley de Modernización del Estado: Este proyecto estructural propone la fusión y eliminación de ministerios y servicios públicos para reducir la burocracia. El objetivo es eliminar duplicidades y programas mal evaluados, redirigiendo esos recursos a transferencias directas. Alivio Habitacional (Fin de Contribuciones): Una ley corta para eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda, focalizada inicialmente en adultos mayores y clase media, financiada mediante la eficiencia del gasto público.

Austeridad Fiscal: La meta de los US$ 6.000 millones

En paralelo a la discusión parlamentaria, Kast instruirá desde el primer día una agresiva política de austeridad administrativa. El objetivo es lograr un recorte de gasto público cercano a los US$ 6.000 millones durante los primeros 18 meses de gobierno.

Para ello, se firmarán instructivos presidenciales que ordenarán:

La aplicación de un “Presupuesto Base Cero” , obligando a cada repartición a justificar cada peso de su gasto anual.

, obligando a cada repartición a justificar cada peso de su gasto anual. La prohibición de contratar nuevos asesores a honorarios y la revisión de todos los contratos vigentes (la denominada operación “Chao Apitutados”).

Restricciones severas en viajes, viáticos, uso de vehículos fiscales y compras de mobiliario en toda la administración central.

Con este diseño, el gobierno entrante busca dar una señal rápida de control sobre la economía y la seguridad, anticipándose a un año 2026 que se prevé complejo en lo social y lo político.