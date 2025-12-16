;

Incendios forestales afectan más de dos mil hectáreas entre región de O’Higgins y zona central

Focos activos mantienen alertas vigentes, evacuaciones preventivas y despliegue aéreo-terrestre de brigadas mientras autoridades monitorean la emergencia.

Martín Neut

Matías Llanca

Incendio forestal

Incendio forestal / Hans Scott

Una compleja situación se vive en la región de O’Higgins debido a una serie de incendios forestales activos que afectan a distintas comunas. La emergencia ha obligado a desplegar un amplio operativo de combate y mantiene a varias localidades bajo distintos niveles de alerta.

De acuerdo con la información disponible, el fuego ya ha consumido más de dos mil hectáreas de pastizales, matorral, arbolado e infraestructura.

Uno de los focos más relevantes se registra en el sector Panilonco, en Pichilemu, donde el incendio ha afectado cerca de 270 hectáreas, situación que mantiene vigente una alerta roja comunal.

La misma condición rige en la comuna de Litueche, específicamente en los sectores de Costa del Sol y Matancilla, donde el avance del fuego supera las 300 hectáreas.

En la RM está el más crítico

En tanto, en el sector Santa Mónica, el incendio se encuentra controlado, aunque brigadas de CONAF continúan trabajando en el lugar para evitar rebrotes.

En la comuna de Santa Cruz, se reportan dos focos simultáneos. El más complejo se localiza en Rincón de Panamá, caracterizado por su rápida propagación y alta intensidad, con una superficie afectada que alcanza las seis hectáreas.

A nivel regional, O’Higgins permanece en alerta amarilla, mientras que la situación más crítica se concentra en la comuna de San Pedro, en la provincia de Melipilla, región Metropolitana.

Allí, un incendio que afecta al sector Quilamuta ha consumido más de 1.600 hectáreas, obligando a la evacuación preventiva de diversos sectores rurales.

