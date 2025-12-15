;

Los incendios forestales que mantienen alertas rojas activas en distintas zonas de Chile

Emergencias en O’Higgins y la RM obligan a evacuar sectores, activar SAE y desplegar recursos ante avance del fuego y fuertes vientos.

Martín Neut

Incendio forestal

Incendio forestal / Constanza Ovalle

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene alertas rojas activas en distintas zonas del país debido al avance de incendios forestales que presentan riesgo para la población, principalmente en las regiones de O’Higgins y Metropolitana.

En la comuna de Pichilemu, región de O’Higgins, la autoridad declaró Alerta Roja tras el rápido desarrollo de un incendio que, según información de CONAF, se encuentra a unos 1.000 metros de la población de Coguil.

SENAPRED advirtió que “se presenta un viento sobre los 30 km/h, lo que facilita la propagación del incendio y caída de pavesas en la zona poblada”, con una superficie afectada de 274 hectáreas.

En la misma región, la comuna de Litueche permanece bajo monitoreo con Alerta Roja, debido a un incendio que “continúa con velocidad de propagación alta en el frente de avance, en dirección al norte al sector del Lago Rapel”. Hasta ahora no se reportan viviendas dañadas, aunque el fuego ya ha consumido 100 hectáreas.

En tanto, en la región Metropolitana, SENAPRED mantiene Alerta Roja para la comuna de San Pedro, donde el incendio forestal obligó a la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para los sectores de Lo Encañado, Cabimbao, Quilamuta y Quincanque. En esta zona, el siniestro ha afectado cerca de 30 hectáreas.

Desde el organismo reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades ante una situación que se mantiene en desarrollo.

