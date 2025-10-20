Pichilemu recibirá la quinta fecha del Circuito Nacional de surf federado

El Circuito Nacional de surf federado tendrá un nuevo hito esta semana con la disputa de la quinta fecha.

En esta ocasión, las emblemáticas olas de Pichilemu serán las que albergarán el evento entre el miércoles 22 y el sábado 25 de octubre.

Todo en el marco del evento “Lobos por Siempre: la celebración”, donde además de competencias, la comunidad local podrá disfrutar de diversas actividades: una Surferia, feria de emprendimientos locales; el Surftrueque, un espacio de intercambio de artículos de surf para darles nueva vida a productos; y jornadas de voluntariado para cuidar y proteger el Parque Punta de Lobos.

“Estamos contentos de colaborar en este evento tan relevante para el surf nacional, que ha proyectado el nombre de Pichilemu y Chile a nivel global”, destacó Matías López, Presidente de la Federación Chilena de Surf.

La quinta fecha del Circuito Nacional de surf dispondrá de $6.000.000 en premios, además de la repartición de unidades decisivas para el ranking 2025 de la especialidad.

Esta edición tendrá 15 categorías, desde Sub12, Open, Master, longboard, entre otras; y casi todas las categorías serán federadas, garantizando competitividad y profesionalismo. La excepción será la Sub 12, abierta para que niñas y niños más pequeños puedan sumarse, fomentando la participación temprana en el surf.