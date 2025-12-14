;

VIDEOS. Verón y una imagen para la historia del Estudiantes campeón: alzó la copa en la tribuna, sancionado, pero junto a su gente

La ‘Brujita’ disfrutó en la platea como un hincha más debido a un castigo impuesto por la AFA pero celebró tras la ceremonia encabezada por ‘Chiqui’ Tapia.

José Campillay

Verón y una imagen para la historia del Estudiantes campeón: alzó la copa en la tribuna, sancionado, pero junto a su gente

La noche del pasado sábado 13 de diciembre Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo de Clausura en Argentina tras vencer a Racing Club en un agónico y emocionante partido definido en penales.

El Estadio Único Madre de Ciudades recibió a los hinchas que esperaban con ilusión ver a su equipo levantar una de las tantas copas que se otorga en el fútbol trasandino, pero solo el ‘Pincharratas’ pudo lograrlo.

Bajo este escenario, y más allá del fútbol desarrollado dentro de la cancha, gran parte de los focos se pusieron sobre Juan Sebastián Verón, presidente del club platense.

La ‘Brujita’ tuvo que ver el encuentro desde la tribuna, junto a los hinchas, sin posibilidad de acceder a su lugar especial que le corresponde por protocolo debido a la sanción de seis meses para ejercer su cargo que le impuso el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Revisa también:

ADN

Hay que recordar que fue castigado por sus críticas públicas al presidente de la AFA, Claudio Tapia y las acciones de protestas que realizó Estudiantes en duelos pasados, específicamente contra Rosario Central.

Pero eso no fue excusa para celebrar como corresponde. Y es que luego de sufrir y alentar durante todo el compromiso, algo que sin duda hubiera hecho donde sea que se ubique, pudo levantar la copa junto a los suyos, aunque de una forma muy particular.

Una vez finalizada la ceremonia de premiación encabezada por el propio ‘Chiqui’ Tapia, el capitán del ‘Pincha’, Santiago Ascacíbar, se acercó hasta la platea donde estaba Verón con el trofeo.

El ‘Ruso’, en un gesto que reflejaba el respeto y el cariño de los futbolistas hacia su presidente, le entregó el reconocimiento de campeones. Así, Juan Sebastián alzó la copa desde la tribuna, rodeado por cientos de hinchas que lo aclamaban y lo abrazaban.

La postal fue emotiva y simbólica. En un contexto de tensión institucional con la AFA y las restricciones que le fueron impuestas, levantar la copa desde la platea adquirió un significado especial: demostraba que ni las sanciones ni las medidas restrictivas podían separarlo de su gente, de los hinchas que lo respaldaban, de los jugadores en ese momento de gloria.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad