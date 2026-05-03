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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 3 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla un duelo por la Liga de Primera, dos por la Copa de la Liga, tres por la Primera B y tres más por la Segunda División.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 3 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 3 de mayo, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 3 de mayo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Dos de estos encuentros forman parte de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, uno es un pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera, tres más por la décima jornada de la Primera B y otros tres que cerrarán la sexta fecha de la Segunda División.

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Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 3 de mayo arrancará a las 12:30 horas, donde Universidad de Concepción recibirá a Universidad Católica en el Ester Roa Rebolledo, con arbitraje de Mario Salvo y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El otro juego de la jornada en este torneo arrancará a las 20:00 horas, cuando Deportes Limache se mida con O’Higgins en el Lucio Fariña de Quillota. Franco Jiménez será el juez del compromiso, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Campeonato Nacional 2026

En duelo pendiente de la novena fecha, desde las 17:30 horas, Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. Héctor Jona será el árbitro del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su actividad a contar de las 12:30 horas, en el Municipal de San Bernardo, lugar en que Magallanes jugará ante Deportes Copiapó, con arbitraje de Gustavo Ahumada y transmisión transmisión de TNT Sports.

Tras ello, a las 15:00 horas, Santiago Wanderers recibirá a Deportes Temuco en el Elías Figueroa de Valparaíso. Cristián Droguett será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre será a las 17:30 horas, en el estadio Zorros del Desierto, donde Cobreloa jugará ante Deportes Antofagasta. Francisco Gaggero será el juez del compromiso, que será transmisión por TV en TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno arrancará la acción a las 12:00 horas, en el Atlético Municipal de Concón, donde Concón National jugará ante Brujas de Salamanca, con arbitraje de Diego Yáñez.

Luego, desde las 15:30 horas, Santiago Wanderers jugará ante Deportes Rengo en el Municipal de La Pintana. Bastián Pavezserá el juez del compromiso.

El último juego del día será a las 16:00 horas, en el estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, donde General Velásquez enfrentará a Provincial Osorno, con arbitraje de Agustín Valenzuela. Ninguno de estos encuentros tendrá transmisión de TV.

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