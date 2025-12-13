;

Unión Española recurrirá a la justicia ordinaria si la ANFP desestima su reclamo por lío reglamentario y anuncia el regreso de un histórico

Jorge Segovia, dueño del elenco hispano, se atribuyó la responsabilidad por el descenso del club a la Primera B, pero no desestima “salvarse por secretaría”.

Unión Española recurrirá a la justicia ordinaria si la ANFP desestima su reclamo por lío reglamentario y anuncia el regreso de un histórico

Esta semana, Unión Española y Deportes Iquique sorprendieron al establecer formalmente una queja ante el directorio de la ANFP por un lío reglamentario que mantiene la vigencia de los promedios, situación por la cual ninguno de los dos elencos debería bajar a la Primera B.

Luego de estudiar los antecedentes, hay convicción clara en el elenco hispano de revertir el descenso.

Es tal la confianza que el dueño del elenco de Santa Laura, Jorge Segovia, se expresó públicamente al respecto.

Si recibimos, como usted dice, “un portazo” de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", enfatizó en diálogo con La Tercera.

“Si se dice que Unión se salvó por secretaria, no sería el primer caso que ocurre y, por tanto, no nos ofende”, resaltó el hispano, autocrítico en torno al mal desempeño del equipo, aunque sin apuntar a otros factores, como los cambios de entrenadores o de presidencia en el club.

“Nos han afectado muchas situaciones, muchos lesionados. Probablemente, nos equivocamos con algunas contrataciones. Mala suerte, porque la suerte también incide (...) Si fue un error haber alargado más o menos el proceso de José Luis Sierra, no lo sé. Eso queda para lo que pudo ser y no fue. No culpo al Coto, no culpo a nadie. Yo asumo toda la responsabilidad”, remarcó Jorge Segovia, despreocupado por los cuestionamientos a su gestión.

Más críticas que las que me hicieron por Bielsa en su momento y amenazas que sufrí y todo eso, imposible. No, no me afectan. Estoy curado de espanto. Entiendo que los hinchas estén muy molestos, porque los hinchas sienten la pasión igual que yo. Ahí no se equivoquen. El que piensa que yo no sufro con lo que ha pasado, se equivoca mucho. Sufro mucho, como el primer hincha”, planteó.

De todas formas, el dueño de Unión Española ya reconoció el trabajo que están haciendo en el armado de plantel para 2026, ya sea en Primera División o en la Primera B.

“Habrá un poco de todo. Habrá jugadores de casa, juveniles y, por supuesto, gente con experiencia. Hace unos días me llamó Emiliano Vecchio para decirme que quería volver y le dije que bienvenido. Creo que el próximo año estará con nosotros”, cerró Jorge Segovia.

