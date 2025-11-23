;

VIDEO. Polémica en Argentina: Estudiantes realiza particular “homenaje” al campeón Rosario Central

El cuadro “pincharrata” hizo este gesto en desaprobación al título que se le otorgó a los “canallas” por ser el mejor equipo de la fase regular.

Carlos Madariaga

Polémica en Argentina: Estudiantes realiza particular “homenaje” al campeón Rosario Central

Polémica en Argentina: Estudiantes realiza particular “homenaje” al campeón Rosario Central / ESPN

La polémica no se detiene en Argentina luego que se diera a conocer, por parte de la AFA, de un inesperado título.

Esto luego que la directiva comandada por Claudio “Chiqui” Tapia decidiera darle un título oficial a Rosario Central en virtud de haber sido el equipo con más puntos entre las fases regulares.

La determinación no cayó nada bien entre los fanáticos trasandinos, considerando que, al ser divididos por zonas, no necesariamente hay enfrentamiento en todo el año con los 29 equipos que componen la Liga Profesional Argentina.

Uno de los equipos que explicitó su molestia fue Estudiantes de La Plata, que en redes sociales comunicó que no hubo votación formal para aprobar la entrega de dicho título.

Sin embargo, los “pincharratas” no se quedaron ahí y expresaron su incomodidad en cancha, pues el calendario los hizo visitar hoy domingo el Gigante de Arroyito para enfrentar a Rosario Central.

En un gesto cargado de ironía, el plantel de Estudiantes de La Plata le hizo un pasillo de campeón a los “canallas”, pero con los jugadores dándoles la espalda a los futbolistas locales cuando ingresaron a la cancha.

