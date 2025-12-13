Gustavo Huerta zanja su futuro en la banca de Cobresal: decisión oficial

Cobresal logró, con algo de sufrimiento, su clasificación como el último equipo que obtuvo su boleto a la Copa Sudamericana 2025, pese a peder su último partido del año por 5-0 ante Ñublense.

El elenco nortino pudo abrochar su participación en un torneo internacional en 2026, lo cual dependerá del cruce en que puede ser sorteado con la U de Chile, Audax Italiano o Palestino.

A la espera de aquellas definiciones, en el norte comenzaron a afinar detalles respecto del plantel, anunciando las renovaciones del arquero Jorge Pinos y el volante César Yanis.

A lo anterior se sumó también, a través de un emotivo video en redes sociales, la ratificación de Gustavo Huerta en la banca de Cobresal, con lo que ya apunta a completar 9 años dirigiendo al mismo club, racha poco usual para el fútbol chileno.

“Desde el año 2017 hasta la actualidad, nuestro país ha vivido distintos cambios, pero la fuerza, el temple y la convicción de Gustavo siempre se han mantenido intactos. Que sea un gran año, profe Gustavo, y que los éxitos y el amor por estos colores perduren de por vida", remarcaron en Cobresal para celebrar la extensión del contrato del “Ferguson del Desierto”.