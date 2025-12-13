;

Gustavo Huerta zanja su futuro en la banca de Cobresal: decisión oficial

Los mineros ratificaron la continuidad del “Ferguson del Desierto”, que va por su noveno año en el club.

Carlos Madariaga

Gustavo Huerta zanja su futuro en la banca de Cobresal: decisión oficial / Daniel Pino/UnoNoticias

Cobresal logró, con algo de sufrimiento, su clasificación como el último equipo que obtuvo su boleto a la Copa Sudamericana 2025, pese a peder su último partido del año por 5-0 ante Ñublense.

El elenco nortino pudo abrochar su participación en un torneo internacional en 2026, lo cual dependerá del cruce en que puede ser sorteado con la U de Chile, Audax Italiano o Palestino.

A la espera de aquellas definiciones, en el norte comenzaron a afinar detalles respecto del plantel, anunciando las renovaciones del arquero Jorge Pinos y el volante César Yanis.

A lo anterior se sumó también, a través de un emotivo video en redes sociales, la ratificación de Gustavo Huerta en la banca de Cobresal, con lo que ya apunta a completar 9 años dirigiendo al mismo club, racha poco usual para el fútbol chileno.

Desde el año 2017 hasta la actualidad, nuestro país ha vivido distintos cambios, pero la fuerza, el temple y la convicción de Gustavo siempre se han mantenido intactos. Que sea un gran año, profe Gustavo, y que los éxitos y el amor por estos colores perduren de por vida", remarcaron en Cobresal para celebrar la extensión del contrato del “Ferguson del Desierto”.

