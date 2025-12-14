El controversial fútbol argentino sigue viviendo definiciones en su variedad de torneos y la noche del pasado sábado 13 de diciembre Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Clausura tras vencer a Racing.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez supieron quedarse con una agónica y emocionante victoria en los penales luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y sobre la hora.

La apertura de la cuenta llegó recién a los 81 minutos en los pies de Adrián Martínez, con un golazo donde supo gambetear y vencer al portero picando el balón dentro del área tras una serie de errores y floja reacción de la defensa.

Pero cuando todo parecía definido para la ‘Academia’, a los 90+3 llegó el empate por obra de Guido Carrillo, quien conectó un cabezazo en medio de una dura marca dentro del área tras el centro de tiro libre servido por José Sosa.

Sin sacarse ventaja en el tiempo extra, todo se definió desde los doce pasos. Allí, Estudiantes triunfó por 5-4. Anotaron Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez.

La odisea de una temporada inesperada

Lo que hace aún más notable este título es el contexto en el que logró. El ‘Pincha’ terminó en el octavo puesto de su grupo en la fase regular del Torneo Clausura, con 21 puntos y apenas clasificándose a los playoffs en última instancia. Además, cerró decimoquinto en la tabla anual.

A pesar de no tener un desempeño de alto nivel, los platenses demostraron que el fútbol no siempre se decide en las matemáticas de la regularidad.

Su capacidad para crecer en los momentos decisivos, saber reaccionar y definir, le permitieron ser ese equipo que parecía estar fuera de la pelea se consagrara campeón pero dar el gran golpe.

Hay que recordar que llegó a la final frente al club de Avellaneda dejando en el camino al fuerte Rosario Central en octavos, a Central Córdoba en cuartos y a Gimnasia en semifinales, logrando una campaña icónica.

Racing: el favorito que no demuestra

Por su parte, el Racing Club de Gustavo Costas llegaba a la final como uno de los favoritos, sin embargo, no pudieron rendir como se esperaba, quedando sin la posibilidad de levantar el título.

A pesar de tener un desempeño más consistente durante la temporada, no pudieron aguantar el resultado en los pasajes finales del partido disputado en terreno neutral en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Su cuadro final también estuvo interesante, eliminando a River Plate en octavos, a Tigre en cuartos y a un encendido Boca Juniors en semifinales. Sin embargo, Estudiantes les truncó el sueño negándole el título.