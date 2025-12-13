“Son cosas que pasan”: segunda vuelta parte con contratiempos en Nueva Zelanda por falta de vocales de mesa

El inicio de la segunda vuelta presidencial en Nueva Zelanda no estuvo exento de contratiempos. Jeannette Jara y José Antonio Kast compiten palmo a palmo por llegar a La Moneda.

En Auckland, las mesas de votación no pudieron abrir a la hora prevista —las 08:00 del domingo, uno de los primeros horarios a nivel mundial por la diferencia horaria con Chile— debido a la ausencia de vocales de mesa designados.

Ante la situación, la cónsul de Chile en Nueva Zelanda, Mariana Koffmann, explicó a los compatriotas que aguardaban en el Hotel Crowne Plaza que era necesario activar el procedimiento legal antes de comenzar el proceso.

“Les pido paciencia. Es una instrucción del Servel, que es lo que establece la ley”, señaló según Mega, agregando que primero debían “nombrar vocales reemplazantes” para poder habilitar las mesas.

“Son cosas que pasan y hay que aceptarlas”

Pese a la demora, los votantes que llegaron temprano al local se mostraron comprensivos. “Son cosas que pasan y hay que aceptarlas, ningún problema”, comentó una ciudadana chilena que esperaba su turno para sufragar.

Desde el Servicio Electoral recordaron que, si bien el voto en el extranjero es voluntario, quienes son designados como vocales de mesa deben cumplir obligatoriamente esa función, arriesgando multas que van desde las 2 a las 8 UTM en caso de no presentarse.

En este balotaje, más de 160 mil chilenos están habilitados para votar fuera del país, en locales distribuidos en 64 naciones.