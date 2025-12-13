El gobernador de Santiago desciende en Rafting por el río Mapocho

El gobernador regional, Claudio Orrego, encabezó un inédito descenso en rafting por el río Mapocho, en una acción simbólica realizada en pleno centro de Santiago para visibilizar la protección de los cursos de agua urbanos.

La actividad se desarrolló en el marco de la campaña nacional “Cuidemos Nuestros Ríos” y marcó un hecho sin precedentes en la región Metropolitana.

El recorrido se extendió entre el Puente La Concepción y el Parque Los Reyes, con el objetivo de mostrar los avances en el saneamiento del río y evidenciar los problemas que persisten en sus riberas, especialmente la acumulación de basura.

La iniciativa fue impulsada por EduCamper y Bestias del Sur Salvaje, con apoyo de organizaciones vinculadas a la recuperación del Mapocho.

El fundador de EduCamper, Rodolfo Rada, valoró el carácter simbólico del hito. “Que por primera vez un Gobernador baje el Mapocho nos permite reconocer la enorme fuente de agua que cruza la ciudad y que tenemos el deber de cuidar”, afirmó,

“Todavía vemos mucha basura en la ribera”

Rada, también reveló que “todavía vemos mucha basura en la ribera, lo que refleja la urgencia de educar sobre residuos y protección ambiental”.

La actividad forma parte de una campaña que ha involucrado a comunidades educativas de distintas regiones y que permitió recolectar cerca de 12 mil litros de aceite de cocina usado, evitando su descarga en cuerpos de agua y alcanzando a más de 60 mil hogares.

Por su parte, Claudio Orrego destacó que la experiencia busca cambiar la relación histórica de Santiago con el río. “Durante mucho tiempo el Mapocho fue sinónimo de suciedad. Hoy esta experiencia demuestra que el agua está limpia y que el desafío está en el entorno”, sostuvo.

Además, anunció iniciativas como la declaratoria del Mapocho como humedal urbano, programas de educación ambiental y el proyecto Mapocho Pedaleable para fomentar el uso ciudadano del río.