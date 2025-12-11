;

La alta multa que pone el Servel a los vocales de mesa que no se presenten este domingo en la segunda vuelta

Los seleccionados para cumplir con esta labor son los mismos que la desempeñaron durante el proceso de noviembre.

José Campillay

Estamos a solo días de la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales 2025 en Chile y son varios los temas a tener en consideración más allá de la información y claridad política como tal.

Partiendo por el hecho de que este domingo 14 de diciembre el volverá a ser obligatorio, hay ciudadanos que además deben cumplir con su rol como vocal de mesa.

Hay que recordar que para este nuevo ciclo de votación no habrá un nuevo llamado ni período de excusas. Se mantiene la información y base de datos de la primera vuelta, estando obligados por ley a presentarse.

La medida responde a la necesidad de garantizar continuidad en el proceso electoral y facilitar la instalación de las mesas receptoras de sufragios.​

En caso de que no cumplan con su deber, el Servicio Electoral (Servel) dispone de una importante sanción económica que oscila entre las 2 y 8 UTM, equivalente a $139.084 y $556.336 pesos.

El Servel detalla que estas multas son una consecuencia directa de la legislación electoral vigente en Chile, por lo que serán debidamente cursadas en un plazo posterior al día de las Elecciones sin excepción.

Reconocimiento económico

A pesar de las sanciones por incumplimiento, el Estado reconoce la importancia de la labor realizada por los vocales de mesa con una compensación económica.

Quienes cumplan con sus funciones recibirán el equivalente a 2/3 de Unidad de Fomento (UF), que representa aproximadamente $26.000.

