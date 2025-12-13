Un accidente laboral registrado durante la madrugada de este sábado en la mina El Bronce, en la comuna de Petorca, región de Valparaíso, terminó con la muerte de un trabajador de 40 años, quien se desempeñaba como operador de planta y era padre de dos hijos.

Hasta la faena concurrieron equipos de Bomberos y Carabineros para realizar las labores de rescate, logrando recuperar el cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Legal para los peritajes correspondientes.

Tras el hecho, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) activó sus protocolos y dispuso el despliegue de su equipo regional con el fin de esclarecer las circunstancias del accidente.

“Condolencias a la familia de la víctima”

El director regional centro del organismo, Christian Orellana, señaló que “a las 02:30 horas de esta madrugada recibí el llamado del Cuerpo de Bomberos de Petorca, informándome de la ocurrencia de un accidente en una mina de la zona. Inmediatamente, el equipo regional se desplegó a la citada faena”.

El directivo explicó que en el lugar se realizaron diligencias técnicas, entre ellas un levantamiento fotográfico y planimétrico, además de entrevistas y otras pericias. “Hacemos llegar las condolencias a la familia de la víctima y reiteramos que la premisa fundamental para el desarrollo de una minería sostenible es la seguridad”, agregó.

Por ahora, las causas del accidente permanecen bajo investigación y no se ha determinado si existirían responsabilidades