Segunda vuelta presidencial: ¿Qué buscan los chilenos en Google previo a las elecciones de este domingo?

A pocas horas de una elección decisiva, Chile entra en la recta final rumbo a la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre.

Con un escenario político polarizado y dos proyectos de país en disputa, la atención no solo está puesta en los comandos de Jeannette Jara y José Antonio Kast, sino también en las inquietudes cotidianas de la ciudadanía frente al proceso electoral.

Debate Anatel 2025 en vivo: último cara a cara entre Kast y Jara antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Chile Ampliar

En la antesala del balotaje, las tendencias digitales ofrecen una radiografía clara de las preocupaciones que marcan la previa. Lejos de concentrarse únicamente en propuestas programáticas o en el desempeño de los candidatos, una parte relevante de las búsquedas realizadas por los chilenos apunta a resolver dudas prácticas sobre cómo se desarrolla la jornada de votación y qué está permitido durante ese día.

¿Qué buscan los chilenos en Google?

Las consultas más recurrentes están vinculadas al acto mismo de sufragar, la fecha de la elección y conceptos generales asociados al proceso democrático. Términos como “voto”, “domingo”, “14 de diciembre” o referencias a encuestas y a los propios candidatos figuran entre los temas más repetidos, reflejando un electorado que busca informarse y llegar preparado a las urnas.

Sin embargo, al revisar con mayor detalle qué es lo que más se repite en los motores de búsqueda, aparece una interrogante que se instala elección tras elección y que vuelve a captar la atención en esta ocasión, a pesar de haber sido aclarada en múltiples oportunidades por las autoridades.

En concreto, una de las consultas más realizadas en Chile en la previa al balotaje es “ley seca elecciones 2025 Chile”. La pregunta sobre si está permitido o no el consumo de alcohol durante la jornada electoral lidera las dudas, pese a que la normativa que restringía su venta fue derogada hace años.

🗳️ ¿Hay Ley Seca este domingo por las Elecciones 2025? Cómo funcionarán las botillerías en todas las regiones https://t.co/y6m2u3EDW3 — Radio ADN (@adnradiochile) December 12, 2025

Entre las búsquedas relacionadas también figuran “elecciones primera vuelta 2025” y nuevamente “ley seca elecciones 2025”, confirmando que, más allá del enfrentamiento entre Jeannette Jara, candidata de Unidad por Chile y la DC, y José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, una parte importante del electorado sigue concentrada en aspectos prácticos del día de votación.