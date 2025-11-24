;

El Mapocho ya no es el mismo: vuelve la fauna y las autoridades revelan el próximo gran paso

Coipos, peces y hasta un pato jergón chico confirman la recuperación del río tras 15 años de saneamiento.

Este lunes se conmemoró el aniversario número 15 de “Mapocho Urbano Limpio”, la iniciativa que marcó un antes y un después en la historia ambiental de Santiago al lograr el 100% de tratamiento de aguas servidas que llegaban al río.

El hito no solo permitió sanear por completo el cauce, sino también recuperar un ecosistema que por décadas estuvo deteriorado.

Durante la actividad, realizada en el sector oriente del parque Titanium, llamó la atención la presencia de un pato jergón chico (Anas flavirostris), una de las especies que han regresado al humedal formado en torno al río.

Su aparición se suma a la observación reciente de peces y coipos, prueba visible de la recuperación del Mapocho tras el proceso de limpieza iniciado en 2010.

Hasta hace poco más de una década, el río recibía directamente los desechos domiciliarios de buena parte de la capital. Sin embargo, con la ejecución del proyecto de saneamiento, esas aguas fueron derivadas hacia sistemas de tratamiento, permitiendo que el cauce comenzara a regenerarse y abriera paso a nuevos usos, incluidos parques urbanos que hoy bordean varios tramos del río.

El gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, destacó que el desafío ahora es consolidar un vínculo ciudadano en torno al Mapocho. “Nuestro objetivo es construir sociedad alrededor de una arteria fundamental de la ciudad. Hemos logrado recuperar este espacio para que las familias puedan disfrutar de sus entornos, algo impensado hace algunos años”, señaló.

Sáez recordó que este sector solía ser considerado “el basural de Santiago”, pero que la transformación del río evidencia cómo la intervención sostenida y la inversión pública pueden recuperar un ecosistema urbano.

