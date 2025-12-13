;

FOTOS. Vasijas, jarrones y restos humanos: profesor de filosofía es detenido por tenencia ilegal de piezas arqueológicas

Detectives de la PDI incautaron 36 objetos de posible origen prehispánico en Paihuano. El imputado quedó a disposición del Ministerio Público.

Martín Neut

Tenencia ilegal de piezas arqueológicas en Paihuano

Detectives de la PDI detuvieron a un profesor de filosofía en su domicilio de Alcohuaz, comuna de Paihuano, región de Coquimbo, tras hallar una colección de objetos arqueológicos sin autorización.

Entre los elementos incautados se encuentran vasijas, morteros, jarrones y restos humanos, que preliminarmente podrían pertenecer a las culturas Chinchorro, Changa o Diaguita. En total mantenía 36 objetos.

La diligencia fue realizada por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) de Valparaíso, junto con la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña, bajo coordinación del Ministerio Público y con orden judicial de entrada y registro.

“Decenas de especies de interés arqueológico”

“El trabajo de la brigada especializada, junto con nuestra unidad territorial y la fiscalía, permitió materializar la intervención en el inmueble, incautando decenas de especies de interés arqueológico”, explicó el subprefecto Alexis Díaz, jefe (s) de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña.

“Los objetos serán analizados por peritos del Laboratorio de Criminalística Central”, detalló el oficial.

El profesor quedó detenido por el delito de apropiación de monumento nacional y a disposición de la Fiscalía, mientras los peritajes confirmarán la antigüedad y origen de los objetos hallados.

