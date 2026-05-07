Wings for Life World Run: la carrera solidaria en que puedes competir en cualquier lugar

Este domingo 10 de mayo, el mundo será protagonista de una particular prueba de running.

Se trata de Wings for Life World Run, competencia en la que más de 150 países tendrán una carrera en simultáneo.

Todo con tal de reunir fondos para financiar investigaciones que buscan una cura a las lesiones de médula espinal, como el fármaco NVG-291, el cual ha tenido avances significativos en la transmisión de señales nerviosas y en las manos años tras la lesión. De hecho, dicha investigación es financiada por la fundación que organiza la carrera.

La particularidad es que este formato permite que cualquier persona, sin importar su condición física, puede participar, pues se puede hacer ya sea a través de una aplicación individual en cualquier lugar o de manera grupal.

Mientras en ciudades como Tokio y Sydney ya tienen agotados sus cupos a la Wings for Life World Run, en Chile todavía hay cupos para la competencia que arrancará a las 7 de la mañana este domingo.

Las inscripciones siguen abiertas en la web oficial del evento, apuntando a superar los 1.500 que estuieron en la edición 2025, que reunió 310.000 personas a lo largo de todo el mundo, donde se recaudaron 8,6 millones de euros, la meta a superar este año.

Quienes se anoten a competir en Chile pueden hacerlo a nivel individual, pero también está la opción de hacerlo a nivel colectivo, para lo cual hay una convocatoria en el Parque Bicentenario de Vitacura hacia las calles de Santiago durante 5 kilómetros, con inicio en el centro deportivo Kifit.