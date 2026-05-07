Fiscalía pide levantar secreto bancario de Camila Flores ante “posible maquinación destinada a defraudar al Fisco”

13 DE OCTUBRE DE 2025 / VALPARAISO Diputada Camila Flores durante punto de prensa en espacio el pensador de la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

La Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó al Juzgado de Garantía levantar el secreto bancario de la senadora Camila Flores en el marco de la investigación por un presunto fraude al Fisco relacionado con pagos irregulares realizados por asesores parlamentarios, práctica que habría sido conocida internamente como la “cuota Flores”.

Según el escrito presentado por el Ministerio Público, existen antecedentes que apuntan a una “posible maquinación destinada a defraudar al Fisco”, razón por la cual la fiscal regional Claudia Perivancich pidió acceder a los movimientos financieros de la parlamentaria para analizar ingresos, egresos y eventuales transferencias entre la senadora y otros investigados, recogió T13.

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La solicitud se produce un día después de que la PDI allanara el domicilio de Flores y su oficina en el Congreso Nacional, en una causa que busca determinar si parte de los sueldos pagados a colaboradores terminaban siendo devueltos a la legisladora.

Entre los antecedentes incluidos por la Fiscalía figuran conversaciones de WhatsApp entre Flores y su secretaria Yolanda Olfos, además de la declaración del exasesor Julio Lillo, quien aseguró que, tras comenzar a trabajar con la entonces diputada en 2018, ella le pidió reembolsar parte de su sueldo debido a supuestos problemas económicos.

Según su testimonio, inicialmente entregaba el dinero directamente en efectivo a la parlamentaria. “Ella lo toma y lo guarda en su cartera”, declaró ante los investigadores. Posteriormente, afirmó que las entregas comenzaron a realizarse a través de la secretaria de Flores.

La Fiscalía también incorporó declaraciones de trabajadoras domésticas que aseguraron haber recibido pagos en efectivo por parte de la senadora, lo que, según el escrito citado por el medio recurrido, podría evidenciar el manejo habitual de grandes sumas de dinero fuera del sistema bancario.

Desde la defensa, Flores negó irregularidades y aseguró haber colaborado con la investigación, incluyendo la entrega voluntaria de cartolas bancarias y otros antecedentes solicitados por el Ministerio Público.