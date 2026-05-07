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Fue sede de una universidad en Santiago y ahora será un megaproyecto inmobiliario: tendrá departamentos y canchas de pádel

La iniciativa contempla tres edificios, estacionamientos y espacios deportivos.

Sebastián Escares

Fue sede de una universidad en Santiago y ahora será un megaproyecto inmobiliario: tendrá departamentos y canchas de pádel

Un nuevo megaproyecto inmobiliario se está gestando en el sector oriente de la capital, precisamente en la comuna de Lo Barnechea, en la región Metropolitana.

Se trata de una iniciativa denominada como “+Sitisen”, impulsado por un fondo de inversión ligado a Fynsa junto a la inmobiliaria Isidora 23, el cual se emplazará en un terreno donde antiguamente operaba una sede de la Universidad del Desarrollo, en la Avenida Las Condes.

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Donde se situaba la casa de estudios, se contempla la construcción de un proyecto inmobiliario que incluirá una combinación de viviendas, comercio y espacios deportivos.

Tres edificios, 406 departamentos y espacios deportivos

De acuerdo con información publicada por Diario Financiero, el desarrollo considera cerca de 25 mil metros cuadrados destinados a viviendas, distribuidos en 3 edificios residenciales con un total de 406 departamentos.

La propuesta también incorpora un área comercial de 10 mil metros cuadrados, además de 633 estacionamientos y canchas de pádel.

El proyecto será desarrollado por Isidora 23, firma vinculada a los empresarios Pablo Letelier y Jaime Gana, mientras que el fondo “Fynsa Multifamily +Sitisen” fue inscrito recientemente ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sobre la apuesta inmobiliaria, el gerente inmobiliario de Fynsa, Pablo Massera, explicó que la iniciativa “permite capturar una demanda creciente por arriendo en sectores de mayor estándar, con una propuesta distinta a la oferta más urbana tradicional”.

La transformación del exrecinto universitario se suma a otros proyectos habitacionales que buscan combinar servicios, comercio y espacios recreativos en una misma ubicación, apostando por un formato de vida más integrado.

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