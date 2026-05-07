España confirma el mayor decomiso de cocaína en la historia de Europa: cargamento fue hallado en un barco / JORGE GUERRERO

Este jueves 7 de mayo, la justicia de España confirmó una incautación récord de 30 toneladas de cocaína en una operación que incluyó la detención de los 23 tripulantes del barco en el que se halló el cargamento.

El Arconian, con bandera de las islas Comoras, fue interceptado por la Guardia Civil el 1 de mayo con una carga que la Audiencia Nacional valoró en más de 956 millones de dólares.

Además de más de los casi 1.300 fardos de droga, la Guardia Civil también decomisó “armas de guerra” a bordo de la embarcación, de acuerdo a lo informado por el organismo en un comunicado.

Récord europeo

Entre los detenidos, 17 son de nacionalidad filipina, cinco son neerlandeses y el último es de Surinam, detalló. La operación, llevada a cabo en colaboración con autoridades de Estados Unidos y Países Bajos, será detallada por la policía este viernes.

Este decomiso eclipsa las 25 toneladas recuperadas por la policía alemana en el puerto de Hamburgo, Alemania, en junio de 2024, la que era la mayor incautación de Europa, y supera en más del doble el propio récord de España, establecido en 13 toneladas halladas el año pasado.

Los investigadores creen que la cocaína iba a ser transferida a lanchas de alta velocidad en alta mar para ser introducida de contrabando en España peninsular.