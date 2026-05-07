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Robaron 12 millones en miel afrodisíaca: el particular asalto que terminó en persecución por la Ruta 5 Sur

El seguimiento en carretera resultó con el volcamiento de un furgón policial.

José Campillay

Matías Llanca

Robo miel afrodisiaca

Robo miel afrodisiaca

02:08

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Un inusual pero lucrativo botín fue el centro de un operativo policial de gran envergadura este jueves en la Región de O’Higgins.

Carabineros logró la detención de cuatro sujetos tras un violento robo con intimidación ocurrido en la comuna de San Fernando, donde sustrajeron un cargamento de miel afrodisíaca valorado en más de $12 millones de pesos.

El incidente fue reportado pasadas las 11:00 horas, cuando los delincuentes interceptaron a un comerciante y, mediante el uso de armas de fuego, le arrebataron la mercancía para luego huir en un vehículo particular.

Tras la denuncia, se activó un plan de cierre perimetral coordinado por la Prefectura Cachapoal, iniciando un "seguimiento a distancia" por diversas rutas.

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La persecución se extendió hasta el kilómetro 69 de la Ruta 5 Sur, en dirección al norte, donde personal policial logró interceptar el automóvil y detener a todos los ocupantes.

Sin embargo, el operativo no estuvo exento de incidentes. A la altura del sector de Los Lirios, un furgón institucional de Carabineros volcó mientras prestaba apoyo en la emergencia.

El General Guillermo Bule, Jefe de la Zona O’Higgins, confirmó que los funcionarios involucrados en el accidente fueron trasladados a la Clínica Red Salud de Rancagua y permanecen con heridas leves.

Finalmente, la policía uniformada informó la recuperación del 100% de las especies robadas. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, mientras se siguen realizando algunas investigaciones.

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