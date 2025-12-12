“La capacidad de monitoreo no está comprometida”: Sernageomin descarta fallas en vigilancia del volcán Villarrica tras auditoría de Contraloría

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) respondió al informe de auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía sobre el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), asegurando que las observaciones no afectan el monitoreo del volcán Villarrica, considerado el de mayor riesgo específico del país.

Mediante una declaración pública, el organismo indicó que el macizo cuenta con la red de vigilancia más completa a nivel nacional, con más de 30 equipos operativos y monitoreo permanente mediante datos satelitales.

En ese contexto, enfatizó que “la capacidad técnica de monitoreo y la emisión de alertas tempranas no están, ni han estado, comprometidas”.

Sobre el material almacenado en bodegas, uno de los puntos observados por Contraloría, Sernageomin aclaró que cerca del 85% corresponde a repuestos críticos, equipos de mantención o en proceso de baja, mientras que menos del 15% son sensores complementarios que “no forman parte de la red primaria de monitoreo”.

Finalmente, el servicio informó que el OVDAS se encuentra en un proceso de modernización durante este año y con proyección a 2026, y reafirmó su coordinación con los organismos de emergencia, destacando su “compromiso inquebrantable con la seguridad de la población”.