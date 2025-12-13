Segunda vuelta presidencial parte en el extranjero: más de 160 mil chilenos habilitados para votar fuera del país

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este domingo 14 de diciembre Chile vive una jornada decisiva con la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Sin embargo, a horas del balotaje en territorio nacional, el proceso electoral ya comenzó en el extranjero, donde la apertura de mesas marca el inicio formal de una votación clave que definirá a la próxima presidenta o presidente del país.

Jara - Kast Ampliar

Desde temprano, y de acuerdo al huso horario, las primeras mesas se abrieron en Nueva Zelanda, dando el vamos a una extensa jornada que se replica en distintos puntos del mundo.

En total, son 160.935 las chilenas y chilenos habilitados para votar fuera del país, cifra que representa un aumento cercano al 20% respecto del padrón de 2023 y que confirma el sostenido crecimiento del interés por participar en elecciones desde el exterior.

Según informó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, el proceso considera 426 mesas receptoras de sufragio, distribuidas en 118 locales de votación ubicados en 64 países de los cinco continentes.

Para ello, más de 400 funcionarios consulares han sido desplegados, junto con personal del Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones y la Policía de Investigaciones, en un trabajo de coordinación interinstitucional.

Argentina concentra la mayor red de votación en el extranjero, con 15 locales habilitados desde Salta hasta Ushuaia. Solo en la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales polos de votantes chilenos fuera del país, funcionan 12 mesas para un padrón superior a cinco mil electores.

Mientras en el exterior el voto es voluntario, en Chile la participación es obligatoria. En ese contexto, Carabineros informó que ya se encuentra habilitado el trámite de excusa en la Comisaría Virtual para quienes estén a más de 200 kilómetros de su local de votación, único motivo permitido por la ley.

Hasta el mediodía del sábado, la institución había recibido más de 11 mil solicitudes, tras reforzar la plataforma para evitar las congestiones registradas en la primera vuelta. La policía recordó, además, que la excusa debe validarse posteriormente de manera presencial.