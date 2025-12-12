;

Corte de Valparaíso revoca prisión preventiva a estudiante acusado de atacar con un arma blanca a profesor de la UTFSM

El tribunal acogió el recurso de la defensa y consideró la conducta previa del imputado, junto a informes psicológicos y de salud mental, para modificar la cautelar.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió revocar la prisión preventiva que cumplía un estudiante universitario de 24 años, imputado por homicidio frustrado tras atacar con un arma blanca a uno de sus profesores en la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

El hecho ocurrió a fines de noviembre, cuando el joven agredió al académico al interior de su oficina, provocándole lesiones en el rostro y el cuero cabelludo.

Tras la formalización, el Juzgado de Garantía de Valparaíso había decretado la medida cautelar más gravosa, decisión que fue apelada por la defensa.

Sin efecto la prisión

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada acogió el recurso y dejó sin efecto la prisión preventiva.

Para ello, consideró la conducta anterior del imputado, el grado de ejecución del delito y la existencia de informes psicológicos y antecedentes de salud mental expuestos durante la audiencia.

Con esta resolución, el estudiante enfrentará la investigación en libertad, mientras que será el tribunal de primera instancia el encargado de definir las nuevas medidas cautelares que regirán durante el desarrollo del proceso.

