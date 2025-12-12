;

Detienen a consejero regional de Los Ríos por protagonizar accidente en estado de ebriedad: intentó huir tras dejar una persona lesionada

Mario Schmeisser, exRN, será formalizado este sábado, tras arrojar 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre tras el siniestro ocurrido el martes.

Martín Neut

Consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser

Consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser / Foto Facebook

El consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser Muñoz (exRN), fue detenido este martes en Valdivia luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía bajo la influencia del alcohol.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Circunvalación Sur y René Schneider, cuando Schmeisser chocó por detrás a otro vehículo detenido en un semáforo, causando lesiones leves y daños materiales.

Tras intentar huir del lugar y según medios regionales, Carabineros logró detenerlo y realizarle un control de alcoholemia, que arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra ampliamente superior al límite legal.

El Ministerio Público instruyó su control de detención y su formalización está programada para este sábado en el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde enfrentará cargos por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones y daños, y eventualmente por intento de fuga.

Desde el Gobierno Regional de Los Ríos señalaron que ya “activaron los protocolos internos correspondientes”.

La Comisión de Régimen Interno, el asesor jurídico del CORE y la Comisión de Ética revisan los antecedentes disponibles para definir los pasos a seguir, subrayando el compromiso de la institución con la transparencia y el debido proceso.

