;

31 detenidos en controles: 148 mil vehículos dejan Santiago en inicio de fin de semana largo

Carabineros reportó cero fallecidos hasta la mañana del sábado, aunque advirtió un aumento anual del 5% en la mortalidad vial durante 2025.

Mario Vergara

23 DE DICIEMBRE 2023 / SANTIAGO Vehículos salen de la capital a través de la ruta 68. Se esperan que un aproximado de 350 mil vehículos salgan de la capital hacia regiones en el marco de las fiestas navideñas. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

23 DE DICIEMBRE 2023 / SANTIAGO Vehículos salen de la capital a través de la ruta 68. Se esperan que un aproximado de 350 mil vehículos salgan de la capital hacia regiones en el marco de las fiestas navideñas. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis Saez

Un intenso movimiento vehicular marca el inicio del fin de semana largo en la Región Metropolitana. Según el primer balance entregado por Carabineros de Chile, hasta la mañana de este sábado ya han abandonado la capital 148.000 vehículos, utilizando principalmente las rutas 5 Sur, 68 y 78. Las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas apuntan a que el flujo total supere los 400.000 automóviles desplazándose hacia distintas zonas del país.

La labor fiscalizadora se ha intensificado en las carreteras. La policía uniformada ha controlado a más de 13.300 vehículos y aplicado sobre 3.300 exámenes de detección de sustancias. Estos operativos han permitido la detención de 31 personas, la mayoría asociada a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Afortunadamente, el general Víctor Vielma, Jefe de Zona Tránsito, confirmó que hasta el momento no se registran fallecidos, aunque sí se han contabilizado 22 siniestros viales con un saldo de seis lesionados.

Revisa también

ADN

Alerta por cifras anuales y peregrinación

A pesar del saldo blanco en fallecidos durante estas primeras horas, el contexto general del 2025 es preocupante. El general Vielma reveló que, en comparación con la misma fecha del año pasado, se ha registrado un aumento del 5% en la mortalidad por accidentes de tránsito. Por ello, el llamado a la precaución se extiende especialmente a los peregrinos que ya se desplazan hacia el santuario de Lo Vásquez, a quienes se les urge usar elementos reflectantes y transitar solo por zonas habilitadas.

Para resguardar la seguridad de los caminantes, se implementarán cortes totales en la Ruta 68. El tránsito desde la Región Metropolitana hacia Valparaíso se suspenderá este domingo a partir de las 16:00 horas, mientras que en sentido inverso (Valparaíso a Santiago) el corte iniciará a las 17:00 horas. Según la planificación, la ruta debería normalizarse recién el lunes 8 a las 21:00 horas.

Rutas alternativas para el retorno

Ante el cierre de la principal arteria que conecta Santiago con la costa, las autoridades anticipan un retorno complejo. El general Vielma advirtió que el regreso desde la V Región estará concentrado, por lo que la recomendación oficial es planificar el viaje y utilizar vías alternativas.

Se sugiere a los conductores optar por la Ruta 5 Norte (vía La Calera) o la Ruta 78 (Autopista del Sol) para ingresar a la capital. El objetivo es descongestionar los puntos críticos y evitar situaciones de riesgo en un fin de semana marcado por la alta movilidad religiosa y turística.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad