31 detenidos en controles: 148 mil vehículos dejan Santiago en inicio de fin de semana largo

23 DE DICIEMBRE 2023 / SANTIAGO Vehículos salen de la capital a través de la ruta 68. Se esperan que un aproximado de 350 mil vehículos salgan de la capital hacia regiones en el marco de las fiestas navideñas. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis Saez

Un intenso movimiento vehicular marca el inicio del fin de semana largo en la Región Metropolitana. Según el primer balance entregado por Carabineros de Chile, hasta la mañana de este sábado ya han abandonado la capital 148.000 vehículos, utilizando principalmente las rutas 5 Sur, 68 y 78. Las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas apuntan a que el flujo total supere los 400.000 automóviles desplazándose hacia distintas zonas del país.

La labor fiscalizadora se ha intensificado en las carreteras. La policía uniformada ha controlado a más de 13.300 vehículos y aplicado sobre 3.300 exámenes de detección de sustancias. Estos operativos han permitido la detención de 31 personas, la mayoría asociada a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Afortunadamente, el general Víctor Vielma, Jefe de Zona Tránsito, confirmó que hasta el momento no se registran fallecidos, aunque sí se han contabilizado 22 siniestros viales con un saldo de seis lesionados.

Alerta por cifras anuales y peregrinación

A pesar del saldo blanco en fallecidos durante estas primeras horas, el contexto general del 2025 es preocupante. El general Vielma reveló que, en comparación con la misma fecha del año pasado, se ha registrado un aumento del 5% en la mortalidad por accidentes de tránsito. Por ello, el llamado a la precaución se extiende especialmente a los peregrinos que ya se desplazan hacia el santuario de Lo Vásquez, a quienes se les urge usar elementos reflectantes y transitar solo por zonas habilitadas.

Para resguardar la seguridad de los caminantes, se implementarán cortes totales en la Ruta 68. El tránsito desde la Región Metropolitana hacia Valparaíso se suspenderá este domingo a partir de las 16:00 horas, mientras que en sentido inverso (Valparaíso a Santiago) el corte iniciará a las 17:00 horas. Según la planificación, la ruta debería normalizarse recién el lunes 8 a las 21:00 horas.

Rutas alternativas para el retorno

Ante el cierre de la principal arteria que conecta Santiago con la costa, las autoridades anticipan un retorno complejo. El general Vielma advirtió que el regreso desde la V Región estará concentrado, por lo que la recomendación oficial es planificar el viaje y utilizar vías alternativas.

Se sugiere a los conductores optar por la Ruta 5 Norte (vía La Calera) o la Ruta 78 (Autopista del Sol) para ingresar a la capital. El objetivo es descongestionar los puntos críticos y evitar situaciones de riesgo en un fin de semana marcado por la alta movilidad religiosa y turística.