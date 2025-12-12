Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca

Un hallazgo ocurrido en la ribera del río Mapocho motivó este viernes el despliegue de equipos policiales y del Ministerio Público en la comuna de Renca, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición, a la altura de calle Carrascal.

La situación fue advertida por guardias del Parque Metropolitano, quienes al detectar el cadáver en el lecho del río dieron aviso a Carabineros.

Tras ello, la Fiscalía activó los protocolos investigativos y encomendó las diligencias al equipo ECO junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo de esclarecer cómo y cuándo ocurrió el fallecimiento.

El fiscal del ECOH, Esteban Silva, indicó que “hoy durante la tarde recibimos un comunicado de un hallazgo de un cadáver de un sujeto masculino”, precisando que, de manera preliminar, “todo indica que es de origen extranjero” y que fue visto por transeúntes en el cauce del río.

“Estado avanzado de putrefacción”

De acuerdo con el persecutor, el estado del cuerpo dificulta por ahora obtener conclusiones en el lugar.

“El cuerpo se encuentra en un estado avanzado de putrefacción y, por lo tanto, tenemos información muy preliminar”, sostuvo, añadiendo que será clave el trabajo pericial. “Será necesario hacer estudios en laboratorio para determinar las causas de la muerte”, afirmó.

Desde el Ministerio Público recalcaron que no existen conclusiones definitivas sobre la existencia de lesiones atribuibles a terceros. Inicialmente se habló de que el occiso presentaba una impacto balístico, pero Silva aclaró que “todo es materia de investigación”.