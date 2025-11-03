Desbordes se desmarca de RN, entrega su apoyo a Álvaro Carter, y carga contra Galilea: “No tiene nada que opinar”

Una crisis interna se vive en Renovación Nacional (RN), luego de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decidiera apoyar al candidato a diputado por el partido Republicano, Álvaro Carter, por sobre la carta parlamentaria de su partido, Ximena Ossandón.

La decisión del jefe comunal fue criticada por el presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien en conversación con Radio Infinita calificó la acción de Desbordes como “una falta de consecuencia y lealtad política”.

En ese sentido, y en diálogo exclusivo con Radio ADN, la autoridad comunal de Santiago argumentó su decisión, señalando que “conozco a Álvaro Carter, trabajamos juntos, fuimos diputados juntos en la Comisión de Defensa, trabajamos varios temas juntos en el Congreso y, por lo tanto, tengo la mejor opinión de él como persona y como diputado“.

“Esto no es contra Ximena Ossandón. Y el partido no tiene nada que quejarse porque a Ximena Ossandón la acompaña una persona que es de izquierda (Paola Romero - candidata IND-RN), que fue durísima contra el presidente Piñera, que emitió juicios en distintos temas que a mí me hacen pensar que si llega a salir a arrastrada por Ossandón, es un peligro para los balances del Congreso, ya que claramente no piensa como nadie de centroderecha ni derecha”, agregó.

“Así que Galilea, que no se hace responsable de sus acciones, en este caso no tiene nada que opinar”, emplazó duramente Desbordes.

Pese a esto, el alcalde de Santiago aseguró que sigue apoyando a Evelyn Matthei para las presidenciales. “Esta es la única excepción y mi candidata es Evelyn Matthei a full”, aseguró.

“Por lo menos hasta la primera vuelta. Y yo espero que en la segunda también, cuando pase Evelyn Matthei”, complementó.

Finalmente, Mario Desbordes indicó que la repercusión por este tema “debería tenerla la directiva de RN por llevar a una persona de izquierda”.

“Ellos van a tener que responder. Ahora estamos concentrados en ganar la parlamentaria y que le vaya bien a Evelyn. Después tendremos que discutir por qué se tomó esa decisión de llevar a una persona que tiene una trayectoria abiertamente y públicamente de izquierda“, cerró.