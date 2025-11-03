;

EXCLUSIVA. Desbordes se desmarca de RN, entrega su apoyo a Álvaro Carter, y carga contra Galilea: “No tiene nada que opinar”

El alcalde de Santiago aclaró que esto no es contra la candidata del partido, Ximena Ossandón, y ratificó que sigue apoyando a Evelyn Matthei.

ADN Radio

Diana Copa

Desbordes se desmarca de RN, entrega su apoyo a Álvaro Carter, y carga contra Galilea: “No tiene nada que opinar”

Desbordes se desmarca de RN, entrega su apoyo a Álvaro Carter, y carga contra Galilea: “No tiene nada que opinar”

02:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una crisis interna se vive en Renovación Nacional (RN), luego de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decidiera apoyar al candidato a diputado por el partido Republicano, Álvaro Carter, por sobre la carta parlamentaria de su partido, Ximena Ossandón.

La decisión del jefe comunal fue criticada por el presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien en conversación con Radio Infinita calificó la acción de Desbordes como “una falta de consecuencia y lealtad política”.

En ese sentido, y en diálogo exclusivo con Radio ADN, la autoridad comunal de Santiago argumentó su decisión, señalando que “conozco a Álvaro Carter, trabajamos juntos, fuimos diputados juntos en la Comisión de Defensa, trabajamos varios temas juntos en el Congreso y, por lo tanto, tengo la mejor opinión de él como persona y como diputado“.

Revisa también:

ADN

Esto no es contra Ximena Ossandón. Y el partido no tiene nada que quejarse porque a Ximena Ossandón la acompaña una persona que es de izquierda (Paola Romero - candidata IND-RN), que fue durísima contra el presidente Piñera, que emitió juicios en distintos temas que a mí me hacen pensar que si llega a salir a arrastrada por Ossandón, es un peligro para los balances del Congreso, ya que claramente no piensa como nadie de centroderecha ni derecha”, agregó.

“Así que Galilea, que no se hace responsable de sus acciones, en este caso no tiene nada que opinar”, emplazó duramente Desbordes.

Pese a esto, el alcalde de Santiago aseguró que sigue apoyando a Evelyn Matthei para las presidenciales. “Esta es la única excepción y mi candidata es Evelyn Matthei a full”, aseguró.

Por lo menos hasta la primera vuelta. Y yo espero que en la segunda también, cuando pase Evelyn Matthei”, complementó.

Finalmente, Mario Desbordes indicó que la repercusión por este tema “debería tenerla la directiva de RN por llevar a una persona de izquierda”.

Ellos van a tener que responder. Ahora estamos concentrados en ganar la parlamentaria y que le vaya bien a Evelyn. Después tendremos que discutir por qué se tomó esa decisión de llevar a una persona que tiene una trayectoria abiertamente y públicamente de izquierda“, cerró.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad