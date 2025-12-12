Denuncian aumento de buses con turistas argentinos y acumulación de basura en barrio Meiggs: “Hacen sus necesidades en la calle”

El aumento de buses con turistas argentinos que llegan al Barrio Meiggs desde Mendoza y San Juan por tours de compras ha generado reclamos de vecinos, quienes acusan incivilidades y acumulación de basura tras la partida de los grupos.

Una vecina del sector señaló a CHV que la situación se ha vuelto habitual. “Ahora son dos o tres buses al día, hacen sus necesidades en la calle, es terrible. Lo hemos hablado con la municipalidad, pero no hay nada legal que los pueda sacar de acá”, afirmó.

Desde la organización de los recorridos, la coordinadora Karen Soto aseguró que buscan ordenar la actividad y evitar conflictos. “Nosotros queremos un lugar fijo para poder cargar nuestras cosas, para poder ordenar y no dejar nuestra basura. Nosotros siempre ordenamos y dejamos todo limpio”, sostuvo.

En tanto, el director de Seguridad Municipal de Santiago, Arturo Urrutia, reconoció la recurrencia del problema y las limitaciones para abordarlo.

“Ha sido recurrente durante algunas semanas. Conversamos con los conductores y pedimos no dejar basura tan temprano en las mañanas, pero la verdad es que esto escapa al control de la municipalidad; necesitamos tener más fiscalizaciones”, indicó.