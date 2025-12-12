;

Denuncian aumento de buses con turistas argentinos y acumulación de basura en barrio Meiggs: “Hacen sus necesidades en la calle”

Vecinos acusan incivilidades tras la llegada diaria de tours de compras. Organizadores piden un espacio regulado y el municipio admite límites en fiscalización.

Martín Neut

Turistas argentinos

Turistas argentinos / Foto CHV

El aumento de buses con turistas argentinos que llegan al Barrio Meiggs desde Mendoza y San Juan por tours de compras ha generado reclamos de vecinos, quienes acusan incivilidades y acumulación de basura tras la partida de los grupos.

Una vecina del sector señaló a CHV que la situación se ha vuelto habitual. “Ahora son dos o tres buses al día, hacen sus necesidades en la calle, es terrible. Lo hemos hablado con la municipalidad, pero no hay nada legal que los pueda sacar de acá”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Desde la organización de los recorridos, la coordinadora Karen Soto aseguró que buscan ordenar la actividad y evitar conflictos. “Nosotros queremos un lugar fijo para poder cargar nuestras cosas, para poder ordenar y no dejar nuestra basura. Nosotros siempre ordenamos y dejamos todo limpio”, sostuvo.

En tanto, el director de Seguridad Municipal de Santiago, Arturo Urrutia, reconoció la recurrencia del problema y las limitaciones para abordarlo.

“Ha sido recurrente durante algunas semanas. Conversamos con los conductores y pedimos no dejar basura tan temprano en las mañanas, pero la verdad es que esto escapa al control de la municipalidad; necesitamos tener más fiscalizaciones”, indicó.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad