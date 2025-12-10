“En Argentina nunca lo vi”: extranjero visitó el Costanera Center y estos dos detalles lo dejaron en shock

El creador de contenidos Agustín Correas (@agus.correas), quien dedica gran parte de sus videos a reseñas de perfumes en Instagram y TikTok, estuvo de paso por Chile.

Al igual que otros de sus compatriotas, no perdió la oportunidad de visitar el Costanera Center, probablemente el mall más cotizado por los turistas que recorren Santiago.

Así, una vez que estuvo dentro del centro comercial, no pudo evitar grabar un video para destacar dos detalles que no serían comunes en su país de origen.

El primero se relaciona con una famosa tienda de ropa. “¿Les cuento algo? En Argentina hay Zaras que ya no tienen área masculina. O sea, directamente son solo para mujeres. Acá es todo un piso entero de ropa para hombre“, sostuvo.

“En Argentina a la moda masculina es como que nada, la ningunean. Está muerta, capaz porque no consumimos tanto”, aseguró.

El otro aspecto tiene directa relación con la cantidad de gente. “Una locura”, definió.

“Yo les digo algo, en Argentina nunca vi una escalera mecánica con tanto caudal de gente en un shopping, jamás, y son todos locales, no son turistas”, explicó.

“Estamos en época de Pascua por eso ves tanta gente”, planteó una de sus seguidoras. “Es que la ropa es muy barata”, sumó otro usuario.