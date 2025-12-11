;

Tras polémica salida de Jaime Vera: Deportes Puerto Montt tiene nuevo DT para jugar la Primera B en 2026

El cuadro sureño definió al reemplazante del “Pillo” para la próxima temporada.

Bastián Lizama

@DPMChile

@DPMChile

Deportes Puerto Montt generó sorpresa en los últimos días al anunciar la salida de Jaime Vera, técnico que lideró el título del equipo en la Segunda División Profesional y consiguió el ansiado ascenso de los “Albiverdes” a la Primera B.

Tras la partida del “Pillo”, la institución se movió rápido en el mercado y ya definió a su nuevo DT. Según información de ADN Deportes, Emiliano Astorga asumirá como entrenador de los “Delfines” para la temporada 2026.

Revisa también:

ADN

El estratega de 65 años dirigió por última vez a Curicó Unido en 2025, aunque fue destituido de su cargo en menos de tres meses por malos resultados. Solo dirigió 9 partidos entre la Primera B y la Copa Chile, y no logró un solo triunfo.

Lo cierto es que Astorga sabe de ascensos en el fútbol chileno, pues se consagró campeón de la B con Cobreloa en 2023, logrando el regreso de los “Loínos” a la categoría de honor después de 8 años.

En su trayectoria, el experimentado entrenador también subió a Unión La Calera y ha dirigido a elencos como San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Cobresal y Palestino, entre otros.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad