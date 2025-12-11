Tras polémica salida de Jaime Vera: Deportes Puerto Montt tiene nuevo DT para jugar la Primera B en 2026

Deportes Puerto Montt generó sorpresa en los últimos días al anunciar la salida de Jaime Vera, técnico que lideró el título del equipo en la Segunda División Profesional y consiguió el ansiado ascenso de los “Albiverdes” a la Primera B.

Tras la partida del “Pillo”, la institución se movió rápido en el mercado y ya definió a su nuevo DT. Según información de ADN Deportes, Emiliano Astorga asumirá como entrenador de los “Delfines” para la temporada 2026.

El estratega de 65 años dirigió por última vez a Curicó Unido en 2025, aunque fue destituido de su cargo en menos de tres meses por malos resultados. Solo dirigió 9 partidos entre la Primera B y la Copa Chile, y no logró un solo triunfo.

Lo cierto es que Astorga sabe de ascensos en el fútbol chileno, pues se consagró campeón de la B con Cobreloa en 2023, logrando el regreso de los “Loínos” a la categoría de honor después de 8 años.

En su trayectoria, el experimentado entrenador también subió a Unión La Calera y ha dirigido a elencos como San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Cobresal y Palestino, entre otros.