Tras polémica salida de Jaime Vera: Deportes Puerto Montt tiene nuevo DT para jugar la Primera B en 2026
El cuadro sureño definió al reemplazante del “Pillo” para la próxima temporada.
Deportes Puerto Montt generó sorpresa en los últimos días al anunciar la salida de Jaime Vera, técnico que lideró el título del equipo en la Segunda División Profesional y consiguió el ansiado ascenso de los “Albiverdes” a la Primera B.
Tras la partida del “Pillo”, la institución se movió rápido en el mercado y ya definió a su nuevo DT. Según información de ADN Deportes, Emiliano Astorga asumirá como entrenador de los “Delfines” para la temporada 2026.
El estratega de 65 años dirigió por última vez a Curicó Unido en 2025, aunque fue destituido de su cargo en menos de tres meses por malos resultados. Solo dirigió 9 partidos entre la Primera B y la Copa Chile, y no logró un solo triunfo.
Lo cierto es que Astorga sabe de ascensos en el fútbol chileno, pues se consagró campeón de la B con Cobreloa en 2023, logrando el regreso de los “Loínos” a la categoría de honor después de 8 años.
En su trayectoria, el experimentado entrenador también subió a Unión La Calera y ha dirigido a elencos como San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Cobresal y Palestino, entre otros.
