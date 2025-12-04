Jaime Vera no seguirá como DT de Puerto Montt tras ascender a Primera B y se desata la polémica: “No pasa por dinero...”

Deportes Puerto Montt ascendió a la Primera B para el año 2026 tras campeonar con amplia diferencia en la Segunda División Profesional, con Jaime Vera como su entrenador.

Los buenos resultados conseguidos parecían indicar que la continuidad del “Pillo” en los “Delfines” era casi un hecho, pero con el pasar del tiempo las conversaciones no fluyeron y, este jueves, se le confirmó al DT que no seguirá al mando del equipo la próxima temporada.

Fue el propio técnico chileno quien anunció la noticia en su cuenta de Instagram, posteando un mensaje en sus historias y, posteriormente, explicando la situación en un video.

“El día de hoy se me informó, mediante una carta enviada por correo electrónico y firmada por el gerente general del club, que el accionista mayoritario me expresa que, tras un proceso interno de evaluaciones y planificación 2026, decidió seguir con nuevos alineamientos deportivos, por lo que no se contempla mi continuidad para el siguiente periodo, ya que el club busca realizar cambios en la conducción técnica del plantel profesional”, escribió el experimentado entrenador de 62 años.

De hecho, según comenta, él mismo presentó una oferta para continuar en el cargo hace algunas semanas, pero afirmó que nunca recibió respuesta por parte de la dirigencia.

Además, entre las declaraciones que se rescatan del video en agradecimiento a los hinchas de Puerto Montt, deja entrever cierta mala relación con el mayor accionista del club.

“No dependía de mí, sino del accionista mayoritario. No me imagino que haya sido por la parte deportiva, porque no tiene nada que decirnos sobre eso, al contrario. Yo creo que fue algo más personal. Quiero ser enfático en decir que esto no pasa por dinero, sino que hay otras cosas de por medio que no vale la pena tocar”, cerró Vera.