;

Otro entrenador despedido en el fútbol chileno: no ganó un partido en los ocho que alcanzó a dirigir

Según información de ADN Deportes, Emiliano Astorga llegó a acuerdo para dejar la banca de Curicó Unido.

Carlos Madariaga

Otro entrenador despedido en el fútbol chileno: no ganó un partido en los ocho que alcanzó a dirigir

Otro entrenador despedido en el fútbol chileno: no ganó un partido en los ocho que alcanzó a dirigir / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La pelea por evitar el descenso en la Primera B sigue sumando episodios y, en su reguero de polvo, a entrenadores cesantes.

En este caso, el decisivo choque entre dos elencos de la zona baja del ascenso, entre Unión San Felipe y Curicó Unido, dejó a un DT sin club.

Revisa también:

ADN

Todo luego de un increíble partido en el Valle del Aconcagua, donde el “Uní Uní” llegó a estar 3-0 arriba tras los goles de Sergio Vergara, Bryan González y Diego González.

El elenco albirrojo reaccionó con los descuentos de Maximiliano Quinteros y Cristián Bustamante, pero la expulsión de Williams Sáez le quitó impulso al forastero, que terminó perdiendo 4-2 tras el tanto de Diego Cuéllar.

Con este resultado, Curicó Unido se estancó en el antepenúltimo lugar con 24 puntos, mientras que Unión San Felipe trepó hasta el puesto 12, con 26 unidades.

El elenco de la región del Maule completó una negativa racha bajo el mando de Emiliano Astorga, quien según información de ADN Deportes llegó a acuerdo para dejar la dirección técnica del club.

Todo luego de haber asumido el banco en julio, donde entre Copa Chile y Primera B alcanzó a dirigir ocho partidos, sin victorias: cuatro empates y cuatro derrotas.

“La preocupante ubicación en la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso conllevó esta determinación de nuevo cambio en las directrices en la dirección técnica”, explicaron desde Curicó Unido a través de un comunicado, ratificando a Mauricio Benavente como DT interino de cara a su próximo partido, el sábado 13, ante San Luis.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad