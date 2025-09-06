Otro entrenador despedido en el fútbol chileno: no ganó un partido en los ocho que alcanzó a dirigir / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La pelea por evitar el descenso en la Primera B sigue sumando episodios y, en su reguero de polvo, a entrenadores cesantes.

En este caso, el decisivo choque entre dos elencos de la zona baja del ascenso, entre Unión San Felipe y Curicó Unido, dejó a un DT sin club.

Todo luego de un increíble partido en el Valle del Aconcagua, donde el “Uní Uní” llegó a estar 3-0 arriba tras los goles de Sergio Vergara, Bryan González y Diego González.

El elenco albirrojo reaccionó con los descuentos de Maximiliano Quinteros y Cristián Bustamante, pero la expulsión de Williams Sáez le quitó impulso al forastero, que terminó perdiendo 4-2 tras el tanto de Diego Cuéllar.

Con este resultado, Curicó Unido se estancó en el antepenúltimo lugar con 24 puntos, mientras que Unión San Felipe trepó hasta el puesto 12, con 26 unidades.

El elenco de la región del Maule completó una negativa racha bajo el mando de Emiliano Astorga, quien según información de ADN Deportes llegó a acuerdo para dejar la dirección técnica del club.

Todo luego de haber asumido el banco en julio, donde entre Copa Chile y Primera B alcanzó a dirigir ocho partidos, sin victorias: cuatro empates y cuatro derrotas.

“La preocupante ubicación en la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso conllevó esta determinación de nuevo cambio en las directrices en la dirección técnica”, explicaron desde Curicó Unido a través de un comunicado, ratificando a Mauricio Benavente como DT interino de cara a su próximo partido, el sábado 13, ante San Luis.