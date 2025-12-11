El FC Haka, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol de Finlandia, atraviesa las horas más difíciles de su historia. El equipo perdió la categoría tras conseguir apenas 17 puntos en el último torneo de Primera División y ahora sufrió otro golpe devastador.

Consumada la caída, hinchas del club incendiaron su estadio, llamado Tehtaan kenttä, provocando daños significativos y obligando a la dirigencia a tomar medidas de urgencia para repararlo.

Según reportó la prensa local, tres menores de edad se colaron en el recinto deportivo y prendieron fuego en una de las tribunas, causando graves destrozos.

El siniestro no tuvo piedad y alcanzó gran parte de la infraestructura del lugar, arrasando con todo el material almacenado, como sillas, implementos de trabajo y entrenamiento del equipo.

La imagen generó terror y rápidamente se viralizó en las redes sociales. De hecho, la dirigencia del FC Haka lanzó un comunicado lamentando la situación.

“Así quedó el campo de juego, destruido por un incendio. Es un gran golpe para toda la comunidad del club“, señaló la institución.

Esta situación llevó los directivos a crear un programa especial para los hinchas, con un pago único que les permite acceder a sorteos de camisetas del club y de seleccionados de Finlandia con el fin de recaudar dinero.