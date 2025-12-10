;

Jueza sufre violenta encerrona en Providencia: fue amenazada con armas de fuego

La magistrada del Sexto Juzgado de Garantía denunció que tres sujetos armados la interceptaron cerca de las 00:30, la intimidaron y huyeron en su vehículo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la madrugada de este miércoles, una jueza del Sexto Juzgado de Garantía fue víctima de una encerrona a la salida de la autopista Costanera Norte, en la vía que conecta con calle La Concepción, en Providencia.

Según la denuncia presentada en la subcomisaría Providencia Sur, el hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando un vehículo se cruzó frente a su auto particular y bloqueó su avance.

De acuerdo al relato entregado a Carabineros, tres sujetos descendieron del automóvil, uno de ellos armado con una pistola.

En ese contexto, explicaron que la rodearon, la intimidaron y le exigieron descender rápidamente del vehículo. La magistrada obedeció, tras lo cual uno de los asaltantes abordó su auto y escapó junto a los otros integrantes de la banda.

Carabineros está indagando el asalto y recopilando registros de cámaras de televigilancia del sector, además de los sistemas de la autopista, para establecer la dinámica del hecho y buscar pistas sobre los responsables.

