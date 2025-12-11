La Fiscalía Regional de Ñuble y la PDI concretaron el mayor decomiso de medicamentos ilegales registrado en Chile, con 50 toneladas de fármacos, $100 millones en efectivo y 13 vehículos incautados, además de 20 detenidos en Ñuble, Biobío y la región Metropolitana.

La red operaba con venta clandestina de productos controlados —como tramadol, clonazepam, alprazolam y fentanilo— y utilizaba bodegas, encomiendas y empresas con rol tributario para mover la mercancía.

La investigación comenzó en diciembre de 2024, tras detectar un punto de venta en “La Pérgola” del Mercado Central de Chillán. Desde allí se identificó el flujo hacia proveedores regionales y nacionales.

La fiscal regional, Nayalet Mansilla, explicó que “la identificación de ese punto de venta permitió luego seguir la ruta del delito para identificar a proveedores regionales y también nacionales”.

Suministraban a otras regiones

El prefecto inspector Enrique Zamora, jefe de la Región Policial Ñuble, señaló que se acreditó que “los proveedores de Santiago no sólo abastecían a los imputados de Ñuble, sino también a los de otras regiones”, incluyendo propietarios de droguerías que operaban sin autorización del ISP.

Fiscalía y PDI incautan 50 toneladas de fármacos ilegales Ampliar

En total se allanaron 32 viviendas y bodegas con apoyo de 150 detectives, encontrando también 200 ampollas de fentanilo.

El delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García, destacó la coordinación institucional y remarcó que la investigación se originó gracias a “una denuncia ciudadana que permitió iniciar estas diligencias”.

Los imputados fueron formalizados por tráfico de drogas, asociación ilícita, microtráfico y comercio clandestino. Dos de ellos quedaron en prisión preventiva. El tribunal fijó cinco meses para cerrar la investigación.