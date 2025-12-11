;

FOTOS. Fiscalía y PDI incautan 50 toneladas de fármacos ilegales y desarticulan red que operaba entre tres regiones: hay 20 personas detenidas

El operativo permitió rastrear rutas de distribución, detectar centros de acopio, recuperar productos riesgosos y formalizar a imputados vinculados a comercio clandestino.

Martín Neut

Fiscalía y PDI incautan 50 toneladas de fármacos ilegales

Fiscalía y PDI incautan 50 toneladas de fármacos ilegales

La Fiscalía Regional de Ñuble y la PDI concretaron el mayor decomiso de medicamentos ilegales registrado en Chile, con 50 toneladas de fármacos, $100 millones en efectivo y 13 vehículos incautados, además de 20 detenidos en Ñuble, Biobío y la región Metropolitana.

La red operaba con venta clandestina de productos controlados —como tramadol, clonazepam, alprazolam y fentanilo— y utilizaba bodegas, encomiendas y empresas con rol tributario para mover la mercancía.

Revisa también:

ADN

La investigación comenzó en diciembre de 2024, tras detectar un punto de venta en “La Pérgola” del Mercado Central de Chillán. Desde allí se identificó el flujo hacia proveedores regionales y nacionales.

La fiscal regional, Nayalet Mansilla, explicó que “la identificación de ese punto de venta permitió luego seguir la ruta del delito para identificar a proveedores regionales y también nacionales”.

Suministraban a otras regiones

El prefecto inspector Enrique Zamora, jefe de la Región Policial Ñuble, señaló que se acreditó que “los proveedores de Santiago no sólo abastecían a los imputados de Ñuble, sino también a los de otras regiones”, incluyendo propietarios de droguerías que operaban sin autorización del ISP.

ADN

Fiscalía y PDI incautan 50 toneladas de fármacos ilegales

En total se allanaron 32 viviendas y bodegas con apoyo de 150 detectives, encontrando también 200 ampollas de fentanilo.

El delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García, destacó la coordinación institucional y remarcó que la investigación se originó gracias a “una denuncia ciudadana que permitió iniciar estas diligencias”.

Los imputados fueron formalizados por tráfico de drogas, asociación ilícita, microtráfico y comercio clandestino. Dos de ellos quedaron en prisión preventiva. El tribunal fijó cinco meses para cerrar la investigación.

ADN

Fiscalía y PDI incautan 50 toneladas de fármacos ilegales

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad