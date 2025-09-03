“Le damos la misma preocupación”: Subsecretaria de Prevención del Delito sobre delitos en zonas rurales

Este miércoles, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió en ADN Hoy a la situación de inseguridad que afecta a varias comunas rurales del país, donde han ocurrido delitos violentos y hasta homicidios ligados al crimen organizado.

“Nuestra preocupación tanto en el mundo urbano como rural es la misma. No hay que minimizar los fenómenos, son distintos. A veces se han hecho fuerzas de tarea para enfrentar en el mundo rural robos de agroquímicos. Eso no ocurre en Santiago, pero sí en la zona. Por lo mismo, el año pasado se hizo una fuerza de tarea especial y específica en la Sexta Región y en otras como plan piloto”, dijo la autoridad.

Leitao recalcó que el Gobierno ha buscado dar más herramientas a los municipios, asegurando que “le damos la misma preocupación, aunque sean delitos distintos”, y explicó que ahora a todos los municipios del país se le asignaron recursos por cuatro años para que ellos decidan en qué invertir para la seguridad.

“A través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal se reparte recursos de manera equitativa a todos los municipios de Chile. Antes, a través de la subsecretaría, se financiaba solo entre cincuenta y sesenta municipios que eran capaces de presentar proyectos de prevención”, detalló.

En ese contexto, aseguró que “la mayoría de los municipios rurales han destinado estos recursos a vehículos, cámaras, lectores de patentes, drones. En el mundo rural, el dron es más importante que una cámara, por las distancias, es mucho más útil”.

Financiamiento

Adicionalmente, contó que el esfuerzo se enmarca en el proyecto de seguridad municipal que hoy está en el Senado. “Ayer fui, aprobamos varias indicaciones y tenemos sesiones lunes y martes para sacarlo adelante. Esperamos despacharlo a la sala prontamente”, indicó.

Sobre la discusión por las pistolas eléctricas, aclaró que ha sido un tema más bien secundario. Dijo que “la autorización es solo para Carabineros” y que, con la nueva ley de seguridad privada, también podrán usarlas los vigilantes privados que ya tienen permiso para portar armas.

“Respecto al financiamiento, esta ley reconoce algo que los municipios ya desarrollan: tareas de seguridad que financian bajo distintas fórmulas, incluso con recursos del royalty y fondos municipales propios”, puntualizó.

Por último, remarcó que el informe financiero del proyecto no considera grandes gastos en equipos, sino solo la compra de elementos de protección para los inspectores municipales de seguridad.