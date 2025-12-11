;

FOTOS. Temporada de incendios en Chile: se registran 1.290 siniestros y cae 64% la superficie quemada

Autoridades alertan por el alza de focos en la macrozona sur, refuerzan operativos aéreos y reiteran que casi todos los episodios responden a acciones humanas.

Martín Neut

Nicolás Medina

La temporada de incendios forestales vuelve a tensionar al país

La temporada de incendios forestales 2025-2026 mantiene en alerta al país con un escenario mixto. Si bien los siniestros aumentan, la superficie dañada disminuye de manera significativa.

Según datos de la Corporación Chilena de la Madera, a nivel nacional se han registrado 1.290 incendios, un 8% más que el periodo anterior.

La macrozona sur concentra la mayor presión, con 874 focos, lo que representa un incremento superior al 18%, aunque con una caída del 64% en hectáreas quemadas, alcanzando 2.750.

La tendencia también se replica a nivel local. En Ñuble, los incendios subieron de 80 a 116, mientras que en La Araucanía aumentaron de 168 a 221 durante diciembre.

Para enfrentar la temporada, el Gobierno ha destinado más de $160 mil millones, reforzado brigadas y sumado nuevas aeronaves. Aun así, insiste en que los recursos son limitados, especialmente considerando que el 99,7% de los siniestros tiene origen humano.

Avión Hércules A-130

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó la gravedad de estas conductas y los riesgos para quienes combaten el fuego: “En años anteriores hemos tenido brigadistas de Conaf que han muerto enfrentando incendios”.

“Las personas que provocan incendios forestales van a responder ante la justicia con las sanciones más drásticas que brinda la ley”, advirtió Elizalde.

Como parte del refuerzo operativo, arribó al Biobío el avión Hércules A-130, una aeronave tanquera que operará desde el aeródromo María Dolores en Los Ángeles. Su capacidad de reacción es inmediata: puede despegar en solo 10 minutos frente a una alerta.

Temporada de incendios en Chile

