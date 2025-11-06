Alcalde de Peñalolén presenta querella contra dos ciudadanos chinos por operar casinos clandestinos en la comuna: “No lo vamos a permitir”

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), presentó una querella criminal ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago contra dos ciudadanos chinos y todos quienes resulten responsables por la operación de casinos clandestinos en la comuna.

En total, inspectores municipales detectaron 179 máquinas de azar sin certificación en cuatro locales que, además, vendían alcohol de manera ilegal y funcionaban sin patente comercial.

Según la acción judicial, los recintos —ubicados en Avenida Grecia y Avenida San Luis— fueron fiscalizados entre abril y septiembre de este año.

Pese a clausuran volvieron a abrir

Pese a las clausuras, los funcionarios constataron que algunos volvieron a abrir quebrantando los sellos municipales. Los establecimientos eran administrados por Ahou Haiqing y Zheng Yu Anwen, ambos de nacionalidad china.

Casino Ampliar

Concha calificó la situación como una señal de alerta frente al avance de organizaciones extranjeras en el comercio ilegal.

“No vamos a permitir que mafias de origen chino ni ningún grupo opere al margen de la ley”, afirmó. Agregó que estos locales “funcionan sin regulación, a vista y paciencia de todos, con total impunidad y sin ningún escrúpulo”.

“Presentamos esta querella”

El jefe comunal explicó que el municipio decidió recurrir a la justicia para proteger la seguridad y la vida de barrio: “Presentamos esta querella porque no vamos a tolerar que se vulneren las normas ni que se ponga en riesgo la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Con la acción penal, la Municipalidad de Peñalolén busca establecer responsabilidades y reforzar las fiscalizaciones ante el aumento de actividades ilícitas ligadas a juegos de azar en zonas residenciales.