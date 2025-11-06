;

Alcalde de Peñalolén presenta querella contra dos ciudadanos chinos por operar casinos clandestinos en la comuna: “No lo vamos a permitir”

El alcalde Miguel Concha denunció la existencia de cuatro locales con 179 máquinas ilegales y venta de alcohol sin patente, pese a reiteradas clausuras municipales.

Martín Neut

Miguel Concha - Casinos clandestinos

Miguel Concha - Casinos clandestinos / VICTOR HUENANTE

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), presentó una querella criminal ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago contra dos ciudadanos chinos y todos quienes resulten responsables por la operación de casinos clandestinos en la comuna.

En total, inspectores municipales detectaron 179 máquinas de azar sin certificación en cuatro locales que, además, vendían alcohol de manera ilegal y funcionaban sin patente comercial.

Revisa también:

ADN

Según la acción judicial, los recintos —ubicados en Avenida Grecia y Avenida San Luis— fueron fiscalizados entre abril y septiembre de este año.

Pese a clausuran volvieron a abrir

Pese a las clausuras, los funcionarios constataron que algunos volvieron a abrir quebrantando los sellos municipales. Los establecimientos eran administrados por Ahou Haiqing y Zheng Yu Anwen, ambos de nacionalidad china.

ADN

Casino

Concha calificó la situación como una señal de alerta frente al avance de organizaciones extranjeras en el comercio ilegal.

No vamos a permitir que mafias de origen chino ni ningún grupo opere al margen de la ley”, afirmó. Agregó que estos locales “funcionan sin regulación, a vista y paciencia de todos, con total impunidad y sin ningún escrúpulo”.

“Presentamos esta querella”

El jefe comunal explicó que el municipio decidió recurrir a la justicia para proteger la seguridad y la vida de barrio: “Presentamos esta querella porque no vamos a tolerar que se vulneren las normas ni que se ponga en riesgo la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Con la acción penal, la Municipalidad de Peñalolén busca establecer responsabilidades y reforzar las fiscalizaciones ante el aumento de actividades ilícitas ligadas a juegos de azar en zonas residenciales.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad