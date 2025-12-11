Así son los nanodepartamentos, una opción que va al alza en la Región Metropolitana y prioriza el valor sobre el espacio

El mercado de los nanodepartamentos está consolidando su presencia en Santiago, con un stock que ya suma 2 mil unidades de hasta 22 metros cuadrados disponibles en la Región Metropolitana.

Según datos expuestos por la consultora Colliers, el stock en la RM (de 2 mil unidades) representa un alza de 38% en comparación con 2023. Esto evidencia que un grupo de personas privilegia ubicación y menor costo por sobre el metraje.

Se trata de inmuebles tipo estudio, de superficie interior igual o inferior a 22m², que se han posicionado como la alternativa más compacta del mercado formal de vivienda en altura.​

La concentración geográfica también es clara: el 53% de estas unidades se ubica en la comuna de Santiago Centro, seguida por La Florida con 16%, Cerrillos con 8% y Ñuñoa con 6%.

Matías Bucci, subgerente del Área de Estudios de Colliers, explica que el fuerte aumento del stock y demanda de este tipo de viviendas responde a cambios demográficos y de hábitos de vida, haciendo que muchas veces sea suficiente.

“Las familias se han reducido, se ha postergado o descartado la opción de tener hijos y muchas personas viven solas o en pareja y buscan departamentos bien ubicados a un bajo costo”, plantea.

En esta línea, detalla que entre los principales grupos que demandan estos inmuebles se encuentran universitarios provenientes de regiones, jóvenes en sus primeros años de trabajo y personas separadas, todos ellos con alta necesidad de conectividad y restricciones presupuestarias.

Diseño y uso del espacio

En cuanto a su configuración, estos nanodepartamentos tipo estudio disponen de un solo ambiente. Según Bucci, se trata de “un espacio abierto que incluye una kitchenette, un baño y un espacio para la cama, la cual puede permitir o no un espacio adicional para una mesa o sillón”.

Estas soluciones habitacionales se han hecho visibles especialmente en edificios que complementan la superficie privada con espacios comunes o amenities, precisamente para compensar el tamaño reducido de las unidades.

Impacto de los costos y del crédito

El ejecutivo de Colliers también vincula el auge de los nanodepartamentos con el encarecimiento de la construcción y el incremento en las tasas de interés, factores que han presionado al alza los precios de venta de viviendas.

En definitiva, los formatos más pequeños terminan siendo los más accesibles para los segmentos jóvenes o con menor capacidad de endeudamiento.​

En este contexto, Matías Bucci destaca el efecto reciente del subsidio a la tasa de interés, que ha permitido que las inmobiliarias comiencen a liquidar stock de proyectos de entrega inmediata, especialmente en unidades bajo 4.000 UF.

La combinación de ayudas estatales, productos más compactos y demanda de hogares unipersonales o de parejas sin hijos estaría sosteniendo la expansión del mercado de nanodepartamentos en la capital.​

¿Tendencia con espacio para crecer?

Consultado sobre las proyecciones para este segmento, el subgerente del Área de Estudios de Colliers reconoce que “efectivamente existe una tendencia en generar departamentos de baja superficie, lo cual responde a que cada vez es más la gente que vive sola y busca alternativas de vivienda bien conectadas a un bajo costo”.

Aun cuando se aprecia una política urbana orientada a reducir densidades y alturas en comunas céntricas, lo que dificulta la producción de nanodepartamentos o de tipologías 1D/1B, el especialista indica que la tendencia ha ido claramente al alza en los últimos años.​

De este modo, y pese a las restricciones normativas y de suelo disponible, el mercado de unidades de hasta 22m² se perfila como un segmento llamado a mantenerse en la oferta inmobiliaria de la Región Metropolitana.

Por lo demás, un reciente informe multifamily de BDO Chile confirmó una tendencia clave en el mercado de arriendo en Santiago: las unidades de 1 dormitorio y 1 baño (1D1B) se consolidan como la tipología predominante, representando un 48 % promedio dentro de los edificios multifamily, con superficies que rondan los 35 m².

Esta última composición respondería al auge de hogares unipersonales, estudiantes y profesionales jóvenes que priorizan eficiencia, conectividad y acceso a servicios. Así, parejas jóvenes o arrendatarios que teletrabajan y requieren un espacio adicional, son algunos de los perfiles que han incrementado esta demanda.