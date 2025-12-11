;

Jeannette Jara cierra su campaña en Coquimbo reforzando sus propuestas sociales: “Es necesario defender lo conquistado”

La candidata oficialista repasó su programa, con medidas para familias, pymes, vivienda y salud, y reafirmó su compromiso con la seguridad y justicia.

Jeannette Jara cerró su campaña presidencial este jueves en la Plaza Vicuña Mackenna de Coquimbo, región donde obtuvo su primera mayoría en la primera vuelta (27,5%).

Acompañada de presentaciones musicales y de cientos de adherentes, la candidata del oficialismo realizó su último acto antes del balotaje con José Antonio Kast.

En su discurso, Jara defendió los avances impulsados por su sector. Afirmó que es “necesario defender lo conquistado”, como la ley de 40 horas, y reiteró que tendrá “mano dura” contra delitos y abusos. “Las penas las cumplirán los delincuentes sea que tengan 30 o 70 años”, sostuvo.

La exministra repasó sus principales propuestas, entre ellas el “ingreso vital de $750 mil” con apoyo a las pymes, el plan “pie cero” para la primera vivienda y la eliminación del IVA a los medicamentos.

“Lo había pagado inmediatamente

También dijo que su compromiso es que la ciudadanía pueda “llegar a su casa en la noche tranquila” y “llegar a fin de mes pudiendo pagar sus cuentas y ojalá ahorrar un poco”.

Respecto a las acusaciones surgidas en el último debate, señaló que se entregó “una información que no era real” y que el tema “se aclaró”, insistiendo en que “esto lo había pagado inmediatamente”.

Antes de finalizar, llamó a conversar con indecisos y a enfrentar “las fake news” en los días previos a la elección. También anticipó que respetará la tradición post electoral: “Si gana él, yo lo voy a llamar. Y espero que cuando gane, José Antonio me llame”.

