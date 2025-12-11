;

A más de un año de la denuncia: Fiscalía cierra investigación por presunta violación contra Manuel Monsalve

El extitular del Interior cuestionó que el cierre se conociera por la prensa y acusó una “estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso”.

Martín Neut

Alejandra Rojas

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve emitió este jueves una declaración pública luego de que distintos medios informaran el cierre de la investigación en su contra por presuntos delitos de violación y abuso sexual.

La Fiscalía Regional Centro Norte notificó al tribunal el fin de la indagatoria, tras más de un año de diligencias, paso previo a una eventual acusación. El Ministerio Público tendrá un plazo de 10 días para presentar acusación contra el extitular del Interior.

Monsalve cuestionó que la información se conociera primero por la prensa. Señaló que es “de la máxima gravedad” que una decisión de este tipo se difunda por filtraciones, asegurando que aún “no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación”.

Estrategia permanente de filtraciones”

Acusó una “estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia”, y sostuvo que el juicio oral será el espacio clave para exponer su versión: “Allí podré probar, más allá de toda duda, mi total inocencia”.

El exsubsecretario afirmó que su defensa se basa en “hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas”, que podrán ser presentadas en un juicio público.

También adelantó que evaluará pedir la reapertura del caso: “No descartamos solicitar nuevas diligencias si faltan pericias indispensables para demostrar mi inocencia”.

