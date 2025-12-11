Kast cierra su campaña en Temuco y promete un Gobierno “sin comunismo en La Moneda, pero con los comunistas portándose bien”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y respaldado por toda la derecha, realizó su cierre de campaña en Temuco, región de La Araucanía, la misma ciudad donde inició su recorrido hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre.

El presidenciable llegó a la instancia tras obtener el 23,9% en la primera vuelta del 16 de noviembre, detrás de Jeannette Jara (26,8%).

En su discurso, Kast reiteró sus críticas al Gobierno. Afirmó que “lo tuvieron todo y lo destruyeron todo” y acusó que “están acostumbrados a saltarse la fila (…) se saltaron un fallo judicial”. También criticó a los “apitutados” y sostuvo que “solo cuidan a sus amigos”.

“Sin comunismo en La Moneda”

El candidato defendió la labor de Carabineros, señalando que “más que insultarlos como lo hace la candidata de la izquierda, hay que darles las gracias”.

Además, llamó a mantener un tono de campaña distinto: “Sin comunismo en La Moneda pero con los comunistas en Chile portándose bien, quiero ser presidente de todos los chilenos y sin atacar, golpear, como lo hacen esos grupos radicales”.

Kast aseguró que su proyecto busca reparación: “Esto no es venganza, esto es justicia”, y cerró agradeciendo el apoyo transversal: “Hubo diferencias y errores, pero hoy estamos trabajando por Chile”.