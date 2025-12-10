Periodista Soledad Onetto confirma dolorosa muerte que la afecta: “Gracias por regalarme tu vida entera”

La periodista de Canal 13 Soledad Onetto está pasando por un complejo momento personal.

A través de su cuenta de Instagram confirmó la muerte de su perro Lek, un miembro más de su familia.

“Gracias Lek por regalarme tu vida entera, entera para mí”, escribió la comunicadora junto a una foto de su mascota.

“Te amaré siempre mi perro, vivirás en mi corazón y dormirás en mi alma”, agregó.

“Mucho amor mi Sole querida”, comentó la meteoróloga Michelle Adam. “Lo siento mucho Sole. Mucho amor para ustedes”, añadió la también periodista Andrea Arístegui. “Un abrazo gigante querida Sole”, le escribió Diana Bolocco.

Naturalmente, el vínculo era muy estrecho. En julio de este año Onetto le dedicaba unas bellas palabras a su compañero peludo.

“Eres un perro 360, lleno de virtudes y unos pocos desaprendizajes que son mi culpa entera. Pero ante todo eres fiel, un perro que ha llenado mi vida”, señalaba.

“Espero seguir a la altura de tu cariño y lealtad. Eres Lek, eres mi perro amado. Día feliz para ti!”, deseaba en ese momento.