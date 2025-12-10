;

Bombo Fica en picada por pago de $40 millones a Stefan Kramer para el Festival de Viña 2026: “Insuficiente”

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló el monto que recibiría el imitador y esta fue la reacción de su compañero.

Javier Méndez

Uno de los humoristas que formará parte del Festival de Viña del Mar 2026 será Stefan Kramer.

El imitador, que recientemente encarnó a Cristian Castro durante la Teletón, regresará a la Quinta Vergara por cuarta vez en su carrera.

Según aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez en Primer Plano, el reputado artista recibiría $40 millones por su número, pese a que al estándar para ese tipo de shows es de $25 millones.

De ese dato se enteró su compañero de labores Bombo Fica, otro que se ha presentado en más de una ocasión ante “El Monstruo”. No estuvo de acuerdo con el monto.

Revisa también:

ADN

En un diálogo con Con Lentes como Los Famosos, el oriundo de Purén no se guardó nada.

“Con respecto al pago de Kramer, la verdad es que lo encuentro insuficiente si se toma en consideración los millonarios montos que les pagan a los artistas extranjeros”, lanzó.

“¿Qué tanto vale lo que uno hace arriba del escenario de Viña? Sigo insistiendo, esto es una desproporción absoluta“, agregó.

Mientras a otros les pagan en dólares, a los chilenos les ponen precios en pesos, y en un porcentaje que debe estar entre un 5% y un 8%, y en el mejor de los casos, un 10% de lo que les pagan a los artistas internacionales.

El Bombo sencillamente pidió “dignidad para el artista chileno”.

El audio con las palabras de Bombo Fica:

