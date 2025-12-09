Querida figura de TVN se despide del canal y cierra ciclo de 18 años: “Era inmoral pedir un aumento de sueldo”

A mediados de octubre se anunció que Carmen Gloria Arroyo dejaría TVN. La abogada y conductora del programa Carmen Gloria a tu Servicio decidió no renovar su contrato tras siete años vinculada a la señal pública.

Eso sí, recién el lunes de esta semana se emitió el último capítulo del espacio que acompañó a los televidentes durante las tardes.

“Quiero agradecerles de todo corazón por habernos permitido entrar en sus vidas, por confiar en nosotros, por creer en este proyecto y por estar ahí incluso en los días más duros”, escribió la comunicadora en sus redes sociales.

“A veces la vida nos lleva por caminos inesperados y, aunque esta decisión era inevitable y no ha sido fácil, también abre puertas para seguir creciendo”, continuó, extendiendo la invitación a seguir viéndola en Mega, su nueva casa televisiva.

En un diálogo con El Mercurio, publicado a principios de esta semana, Arroyo ahondó en su cambio. Algunas de las razones para dejar la señal fueron la crisis económica y la poca certeza del modelo de TV que se quiere implementar.

“La situación financiera en la que está TVN hace imposible, incluso inmoral, pedir un aumento de sueldo para mí o para el equipo o un mayor presupuesto para crecer, que siempre es necesario (…) Es impensado sentarse a conversar algo así cuando el canal vive lo que vive”, sostuvo.

En detalle, su contrato termina el 31 de diciembre, pero se optó por sacar el programa antes de esa fecha y reestrenar la clásica teleserie La Fiera de 1999.

Carmen Gloria se integrará a Mega el próximo domingo 1 de febrero de 2026 y ya se estarían realizando estudios para definir el nuevo formato de su espacio. El programa Gloria a tu Servicio sigue perteneciendo a TVN.